Corpo de kitesurfista é encontrado na Praia da Baleia, em Itapipoca

Foto: AURÉLIO ALVES Foto de apoio ilustrativo

O corpo de um praticante de kitesurfe foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 26, boiando nas proximidades da orla da Praia da Baleia, no município de Itapipoca, a 120 km de distância de Fortaleza.

Atleta de kitesurf morre durante competição na Praia de Tatajuba, em Camocim; VEJA



Ele foi identificado como o empresário Wellington Oliveira, proprietário de uma academia localizada no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ação de retomada de salvamento aquático seguiu um dia após desaparecimento.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após corpo ter sido visto por frequentadores da praia.

Conforme nota do Corpo de Bombeiros, as equipes realizaram verificação visual e conferência fotográfica, constatando compatibilidade total das vestimentas, o que permitiu uma identificação preliminar do corpo.

CBMCE informou que os procedimentos subsequentes seguem os protocolos operacionais e legais vigentes, com comunicação aos órgãos competentes para as providências cabíveis.

Diante disso, a Corporação reforçou a importância da observância das condições do mar e do uso de equipamentos de segurança adequados durante a prática de esportes náuticos.

O estabelecimento comercial confirmou a morte do empresário em nota publicada nas redes sociais nesta segunda-feira, 26. "Mais do que um empreendedor, Wellington foi uma pessoa inspiradora, que dedicou sua trajetória a promover a saúde", disse.

"Sua ausência será pronfundamente sentida por alunos, colaboradores, amigos e familiares", consta trecho da nota.