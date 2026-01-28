Mulher morre após ser esfaqueada pelo marido dentro de casa em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram Vítima de feminicídio foi identificada como Maria Jucileide Leite e Lima, 30, morta a facadas em Fortaleza

Uma mulher de 33 anos morreu após ser esfaqueada pelo marido na noite do sábado passado, 24, dentro de casa no bairro Floresta, em Fortaleza. A vítima, identificada como Maria Jucileide Leite e Lima, chegou a ser socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nessa segunda-feira, 26.

O suspeito, de 30 anos, foi preso em flagrante após tentar fugir e ser contido por moradores da região na noite do caso. Ele foi autuado por crime de feminicídio e teve a prisão convertida em preventiva.

Na ocorrência, o irmão da vítima também foi ferido pelo suspeito após tentar intervir na ação criminosa. Não há informações do estado de saúde dele.

LEIA MAIS | Ceará tem maior número de casos de feminicídio desde 2018, mesmo com falhas no registro



A investigação da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza confirmou que a vítima foi morta com um objeto perfurocortante.

Após a morte da vítima, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o Inquérito Policial (IP) será convertido em feminicídio. Esse é o terceiro caso de feminicídio registrado em 2026 no Ceará, conforme levantamento do O POVO.

Os outros dois casos aconteceram em Fortaleza e no município de Barro, a 404 quilômetros da Capital. O primeiro aconteceu no dia 9 de janeiro, na Capital. A vítima, identificada como Liazy Sousa, foi morta também pelo marido no bairro Quintino Cunha. O suspeito tirou a própria vida após a ação criminosa.

Já o segundo caso foi registrado nesse domingo, 26. Andréia Farias Martins Silva, de 31 anos, foi assassinada pelo marido no interior de uma residência na cidade de Barro. O homem foi preso em flagrante.