Prefeitura de Fortaleza planeja instalar três Upas para atendimento pediátrico durante época chuvosa

Foto: João Filho Tavares Foto de apoio ilustrativo

A Prefeitura de Fortaleza planeja instalar três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para assistência pediátrica durante a época chuvosa, quando casos de arboviroses têm maior incidência. De acordo com planejamento inicial, Upinhas funcionariam de março a julho deste ano de 2026.

Informação foi divulgada por Riane Azevedo, titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), nessa quinta-feira, 29, durante anúncio das ações da Operação Quadra Chuvosa de 2026, no Paço Municipal.

Conforme secretária, equipamentos são pensados no formato de containers. Eles devem ser instalados em áreas estratégicas, funcionando próximo a unidades como o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), o Hospital da Criança de Fortaleza (HIF) e o Hospital Infantil Filantrópico Sopai, com apoio do Governo do Ceará.

Proposta é de que instalações recebam somente crianças que precisam de atendimento de emergência. "São aquelas crianças que saem do perfil azul e verde e vão para um perfil mais amarelo [...] [Vamos] observar [o paciente] em 24 horas, se ele não melhorar, aí é que vai para uma internação. Isso a gente está tentando fazer para prevenir que os pacientes sigam logo para o hospital. E aí superlota as unidades", diz.

Ainda segundo Riane, o projeto está "em análise". Além das Upinhas, o Município também estuda manter 20 postos de saúde abertos durante os finais de semana da época chuvosa.

Equipamentos, localizados em bairros que costumam ter mais casos de doenças virais, devem funcionar no período junto as suas farmácias. Propostas fazem parte do plano da Prefeitura de enfrentamento das arboviroses, que inclui também campanhas de vacinação e ações educativas.

Evento contou ainda com o prefeito Evandro Leitão (PT), o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, tenente-coronel Haroldo Gondim, o secretário de Segurança Cidadã, coronel Márcio Oliveira, entre outros, que apresentaram para a imprensa o plano operacional a ser executado na quadra chuvosa.

De acordo com a apresentação, estão previstas 214 intervenções na Cidade para este ano de 2026, sendo elas a limpeza de 164 canais e 50 lagoas. No planejamento também se projeta a ampliação do uso de ecobarreiras, que são estruturas flutuantes instaladas em rios e córregos.

Encontro aconteceu dois dias depois de Fortaleza registrar a primeira grande chuva do ano, de 125 milímetros (mm), com a Defesa Civil registrando 20 ocorrências. Um adolescente morreu afogado durante a precipitação, após pular no canal São Francisco, no bairro Granja Portugal, e ficar preso em aguapés.

Coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, o tenente-coronel Haroldo Gondim comentou, durante evento ontem, sobre essa chuva registrada e explicou que ela causou muito transtorno em alguns bairros em razão do volume da mesma ter acontecido dentro de um "curto espaço de tempo".

"Apesar de nós termos um prognóstico da Funceme de chuvas abaixo da média [...] Nossa preocupação são os eventos adversos, os eventos extremos [...] A gente pode ter chuvas abaixo da média mas podemos ter dias de chuvas de 200 milímetros", pontuou.

Ele destacou, contudo, que ações preventivas já estão sendo realizadas e afirmou que nas próximas chuvas o trabalho de limpeza dos recursos hídricos da Capital já terão avanço.

Prefeitura e Estado vão se encontrar para solucionar casos de manchas no litoral fortalezence

Durante evento realizado ontem, o prefeito Evandro Leitão (PT) informou que vai se reunir com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no próximo sábado, 31, para discutir sobre as manchas escuras que voltaram a aparecer no litoral da Capital. Nessa semana, O POVO chegou a registrar a água em um tom escurecido próximo à galeria pluvial do Parque Bisão, na Praia do Mucuripe.

De acordo com gestor, encontro também vai contar com a presença de representantes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), entre outros.

Ideia do evento é discutir sobre as manchas que aparecem no litoral, entender o que causa elas e buscar soluções. "Isso é um problema de saúde pública e também é um problema para o nosso turismo [...] É muito feio para a Cidade uma situação dessas", disse o petista durante coletiva de imprensa.

Ao ser questionado pelo O POVO sobre a substância observada nessa semana no mar ser de esgoto, o Prefeito informou que ainda não havia essa confirmação e evitou usar o termo durante o discurso.

Em nota enviada anteriormente, a Agefis chegou a pontuar que os registros podem estar relacionados “ao arraste de sedimentos, areia e materiais acumulados nas vias, conduzidos pelas galerias pluviais até os pontos de deságue no mar”, mas não descartou a possibilidade de manchas derivarem de esgotamentos.

Evandro ainda citou na coletiva que a problemática tem sido recorrente na Capital e acenou para ações que de "solução definitiva. "O importante não é apontar quem está errado, é resolver o problema [...] Eu espero que ao término da minha gestão a gente tenha isso solucionado definitivamente", disse.

Prefeitura e Estado devem definir soluções para manchas

Durante o evento de ontem, 29, o prefeito Evandro Leitão (PT) informou que vai se reunir com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), amanhã, 31, para discutir sobre as manchas escuras que voltaram a aparecer no litoral da Capital.

De acordo com o gestor, encontro também vai contar com a presença de representantes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), entre outros.

A ideia é discutir sobre as manchas, entender as causas e buscar soluções. "Isso é um problema de saúde pública e também para o nosso turismo. É muito feio para a Cidade uma situação dessas", disse.

Ao ser questionado pelo O POVO sobre a substância observada ser de esgoto, o prefeito informou que não havia essa confirmação e evitou usar o termo.

Em nota enviada anteriormente, a Agefis pontuou que podem estar relacionados "ao arraste de sedimentos, areia e materiais acumulados nas vias, conduzidos pelas galerias pluviais até os pontos de deságue no mar", mas não descartou a possibilidade de manchas derivarem de esgotamentos.

Evandro citou que a problemática tem sido recorrente e acenou para ações de "solução definitiva: "O importante não é apontar quem tá errado, é resolver o problema. Espero que ao término da minha gestão, a gente tenha isso solucionado definitivamente".

Registro

Nesta semana, O POVO chegou a registrar a água em um tom escurecido próximo à galeria pluvial do Parque Bisão, na Praia do Mucuripe