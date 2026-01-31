Operação cumpre 18 mandados de prisão contra membros de facção criminosa no CE, SP e SC

Foto: Dvivulgação/PC-CE ￼AS ações foram realizadas pela PC-CE

Uma operação cumpriu 18 mandados de prisão nesta sexta-feira, 30, contra membros de uma facção criminosa com atuação em diversas regiões do Ceará. As ações foram realizadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Alvos também foram presos nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

No Ceará, as medidas foram cumpridas nos municípios de Juazeiro do Norte, no Cariri, em Sobral, no Norte do Estado, em Madalena, Mombaça, São Benedito, e em Caucaia e Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a Polícia Civil, a ofensiva foi coordenada pela 2ª Seccional do Interior Sul em Juazeiro do Norte. Do total de mandados, sete decisões judiciais foram realizadas contra alvos em liberdade e nove contra capturados sob custódia do estado no sistema prisional.

Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas regiões com com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI/Sul), da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS) e do Departamento de Inteligência (DIP).

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes policiais apreenderam drogas, dinheiro em espécie, armas de fogo e munições, além de aparelhos celulares e balanças de precisão. O material seria oriundo de atividades ilícitas e passarão por perícia.

A Polícia Civil informou que a operação busca o “enfrentamento ao crime organizado e a desarticulação de grupos criminosos que atuam em território cearense”.

As diligências da Polícia Civil seguem em curso para identificar, localizar e prender aqueles que movimentam o crime organizado.

