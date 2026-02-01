Shows na Praia de Iracema concentram público deste sábado no pré-carnaval de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS ￼NO PRÉ-CARNAVAL na Praia de Iracema, o cantor da Banda O Kanalha desceu do palco e foi cantar e brincar com o público que lotou o aterrinho, em Fortaleza

Os shows do grupo Baiana System e do cantor O Kannalha fizeram o público lotar o aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Com as apresentações, os demais locais da cidade tiveram movimentação tímida, como Praça da Gentilândia e Mercado dos Pinhões.

LEIA TAMBÉM | Guia para um Carnaval seguro: celular furtado e assalto? Veja o que fazer

No aterro, os foliões curtiram o primeiro o show do cantor baiano, que trouxe sucessos como "O baiano tem o molho" e "Fraquinha". Um dos ápices do show foi quando o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, subiu ao palco para fazer "a batedeira", passo característico e marca registrada de O Kannalha.

Já fora do palco, o prefeito comentou o sucesso até aqui do pré-carnaval de Fortaleza, destacando a descentralização com atrações por toda a cidade e o envolvimento da população.

"Estou muito feliz e muito satisfeito. Parabenizar a secretária Helena e em nome dela todos os que fazem a cultura de Fortaleza. Parabenizar a nossa população, pelo engajamento e por estar aí comprando a ideia, gostando, apaixonada... é o que nós queremos. Uma cidade alegre, onde a população possa curtir momentos como esse", disse o gestor.

Confira imagens do show:

FORTALEZA, CE, BR - 26.01.31 - Pre-Carnaval na Praça na Praia de Iracema - Banda O Kanalha (FERNANDA BARROS/OPOVO) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CE, BR - 26.01.31 - Pre-Carnaval na Praça na Praia de Iracema - Banda O Kanalha (FERNANDA BARROS/OPOVO) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CE, BR - 26.01.31 - Pre-Carnaval na Praça na Praia de Iracema - Banda O Kanalha (FERNANDA BARROS/OPOVO) Crédito: FERNANDA BARROS

Após O Kannalha, o público pôde curtir ainda o grupo Baiana System e o bloco Baqueta Clube de Ritmistas, que encerraram a noite de folia no aterro.

Foliões não abrem mão de pontos tradicionais do carnaval

Se o aterro concentrou grande parte dos foliões do pré-carnaval neste sábado, houve também quem se agarrasse à tradição de locais como a praça da Gentilândia e o Mercado dos Pinhões.

No bairro Benfica, a movimentação foi tímida durante toda a tarde e noite, com apresentações de DJs e público tradicional do bairro.

A professora Danielle Mota, 51, deixou os grandes shows de lado para curtir a festa que ela classifica como um dos mais tradicionais da cidade.

"A galera do Benfica é fiel. Daqui não saio. Para mim Benfica é tradição. Eu respiro esse bairro há mais de 30 anos. Para mim Benfica é sinônimo de reencontro, por isso é tão importante estar aqui", conta a foliã.

A três quilômetros dali, no Mercado dos Pinhões, a movimentação também foi baixa e composta por membros fiéis do local.

Dorinha Lima, 65, foi uma das primeira a chegar no Mercado e conta não abrir mão do local pela animação e proximidade com sua residência

"Estou auqi todos os prés, em todos os carnavais, não viajo e fico aqui. Não preciso descer, basta me divertir aqui perto da minha casa e porque é agradável. Mercado dos Pinhões é família", comenta a produtora que frequenta o ciclo carnavalesco no mercado há 14 anos.

￼PRÉ DA PRAÇA da Gentilândia atraiu foliões fiéis Crédito: FERNANDA BARROS Movimentação no pré-carnaval da Gentilândia Crédito: Fernanda Barros/O POVO Movimentação no pré-carnaval da Gentilândia Crédito: Fernanda Barros/O POVO Movimentação no pré-carnaval da Gentilândia Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Foliões recebem preservativos e testes rápidos para HIV no pré-carnaval de Fortaleza

Os foliões estão recebendo kits para proteção nos polos do pré-carnaval de Fortaleza. Neste sábado, materiais como camisinha, gel lubrificante e testes rápidos para HIV estão sendo entregues na entrada de cada ponto.

A medida já havia sido implementada no ciclo carnavalesco do ano passado e visa garantir a segurança de quem está aberto para aquele "algo mais" nos encontros durante a folia.

"É sobre liberdade. Entregando camisinha, fazendo orientação para as pessoas se prevenirem, respeitarem as distâncias, as diferenças, respeitando os outros... fiquei encantada", comenta Danielle Mota.

A entrega é realizada por voluntários da Prefeitura de Fortaleza em parceria entre o Ciclo Carnavalesco 2026 e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

LEIA TAMBÉM | Pré-Carnaval de Fortaleza: confira agenda do fim de semana (30/1 a 1º/2)

