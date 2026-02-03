Romaria das Candeias é encerrada com procissão luminosa pelas ruas de Juazeiro do Norte

Foto: JARBAS OLIVEIRA/ESPECIAL PARA O POVO ￼ESTIMATIVA da Prefeitura de Juazeiro do Norte é de que 300 mil fiéis tenham participado da celebração

A primeira romaria de 2026 em Juazeiro do Norte foi encerrada na noite dessa segunda-feira, 2, celebrando Nossa Senhora das Candeias. Os fiéis participaram dos festejos desde o dia 29 de janeiro, culminando com a procissão luminosa, tradição desta romaria.

O dia da Mãe de Deus das Candeias teve início às cinco da manhã, com missa na Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores. Ao entardecer, os romeiros começaram a concentração no Largo do Socorro, aguardando o início da procissão.

No entorno do local, uma família que viajou 500 km até Juazeiro do Norte esperava ansiosa para o encerramento da romaria de Candeias. A família de Paula Silva, de Campo Formoso, na Bahia, veio cumprir a tradição. “Venho para Juazeiro há dez anos. Antes, vinha para a romaria de Nossa Senhora das Dores também, mas por conta das férias, nos últimos anos tenho vindo apenas para a de Candeias”, afirmou.

Abrindo a procissão, grupos de tradição do Cariri animavam e festejavam a Mãe de Deus das Candeias. Brincantes do reisado, bacamarteiros e pernas de pau convidaram os romeiros a se reunirem no cortejo. Logo em seguida, religiosos e o andor de Nossa Senhora completavam a caminhada segurando velas, candeeiros e luminárias, iluminando a rua São Francisco.

Frei Davi, de Canindé, no Ceará, participou do momento e relatou sua ligação com a terra do Padre Cícero. “Venho a Juazeiro do Norte desde os meus cinco anos de idade, trazido pela minha família. Venho todos os anos”, explicou o pároco da Igreja de São Francisco das Chagas.

Durante a caminhada, devotos comentavam a origem daquela tradição. “O Padre Cícero pediu que os romeiros usassem candeeiros na procissão de Nossa Senhora das Candeias, ajudando um fiel que produzia o material e não conseguia vendê-los”, explicou um romeiro de Alagoas.

Desde o fim do século XIX, Juazeiro do Norte atrai devotos em memória ao "Padim". Nesta Romaria de Candeias, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria estima que 300 mil fiéis participaram da celebração neste início de 2026.

Às 20h, a imagem de Nossa Senhora chegou até a Basílica Santuário, onde uma multidão aguardava no altar da igreja, com os chapéus de palha na cabeça e as velas ao alto.

O reitor da Basílica, padre Cícero José, exaltou o ato de devoção dos romeiros ao ir a Juazeiro comemorar o dia de Nossa Senhora. “Celebrar esta romaria é reconhecer que Deus continua acendendo luzes no coração do seu povo. Como ensinava o Padre Cícero Romão, quem anda na luz não se perde, porque caminha com confiança, humildade e esperança”, celebrou o padre.

Com a bênção final, os fiéis partem de volta para suas cidades com os corações cheios de fé e devoção no Padre Cícero e em Nossa Senhora, aguardando a próxima romaria para o retorno a Juazeiro do Norte.

Tradição

Neste ano, o evento trouxe como tema "A exemplo do Servo de Deus Padre Cícero Romão, cuidemos da criação" e como lema "Eu sou a Mãe da Santa Esperança"