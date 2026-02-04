Caso Epstein: "recrutador" de garotas teria visitado Fortaleza e cita praias do Ceará

Foto: Departamento de Justiça dos EUA e Wikimedia Jean Luc Brunel era considerado "braço direito" de Epstein

Novos arquivos do caso Jeffrey Epstein foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira, 30. Em registros de e-mail trocados pelo empresário com o agente de modelos Jean Luc Brunel, a cidade de Fortaleza é citada, bem como as praias do Morro Branco e Canoa Quebrada, nos municípios de Beberibe e Aracati, respectivamente. Não fica claro o contexto das visitas.

Jean Luc Brunel foi apontado pela investigação como um dos principais cúmplices de Epstein no esquema de tráfico e abuso sexual de jovens garotas. O francês era dono da agência MC2 Model Management, criada com financiamento do empresário americano.

Em uma das correspondências incluídas nos documentos do caso, de julho de 2012, os dois estavam planejando um encontro quando Jean Luc Brunel escreveu para Epstein: “Estou voando para Fortaleza amanhã e poderia ir no fim da semana, domingo”.

Em outro e-mail, de outubro de 2013, Brunel enviou a Epstein: “Onde você está agora? Eu vim para Fortaleza ontem a noite”.

A praia de Morro Branco foi citada em um e-mail de novembro de 2011. Brunel enviou um arquivo de foto para Epstein intitulado “Beberibe-20111125-01147.jpg”. A imagem não está anexada. O empresário então indaga onde fica o local e Brunel responde: “Uma praia a uma hora de distância de Fortaleza chamada Morro Branco”.

No e-mail que cita Canoa Quebrada não é possível saber o remetente, pois o endereço foi preservado com tarja preta. Novamente, Epstein recebe um arquivo de foto denominado “Aracati-20111121-01076.jpg” e pergunta onde fica. O remetente diz: “No Brasil, não muito distante de Fortaleza. Se chama Canoa Quebrada”.

Jean Luc Brunel “recrutava” meninas menores de idade para Epstein, diz depoimento

Em depoimento dado à Justiça da Flórida em 2010, uma testemunha afirmou que Jean Luc Brunel levava garotas para a casa de Epstein com frequência.

O relato cita meninas brasileiras, inclusive adolescentes, que teriam sido levadas por Brunel para a residência do empresário.

A testemunha afirma ainda que Brunel tinha conexão com pessoas no Brasil que “forneciam prostitutas quando precisavam”.

Além de ser suspeito de participar da rede mundial de pedofilia de Epstein, Brunel foi acusado por abuso sexual e estupro por inúmeras mulheres. O agente aliciava jovens e adolescentes com promessas de contratos de trabalho no mundo da moda.

Jean Luc Brunel foi preso em 2020 no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Em fevereiro de 2022, enquanto aguardava julgamento, o agente foi encontrado morto em sua cela na prisão de La Santé, em Paris, aos 75 anos. A morte foi considerada um suicídio.

Caso Epstein: entenda as acusações e condenações do empresário

Jeffrey Epstein era um magnata e criminoso sexual condenado que morreu na prisão em agosto de 2019, um mês depois da acusação.

O empresário deixou para trás uma trilha de escândalos ligados a uma rede de menores de idade abusadas sexualmente por ele e alguns de seus convidados, em muitos casos personalidades internacionais.

A parceira dele, Ghislaine Maxwell, cumpre uma pena de 20 anos de prisão pelo mesmo crime. Epstein, com Maxwell como recrutadora, levava menores de idade para suas residências.



