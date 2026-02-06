Trio é preso por enviar droga com uso de drone para presídio em Itaitinga

Foto: Reprodução/Instagram/Mauro Albuquerque Suspeitos foram presos pela GAP e conduzidos à Polícia Civil do Ceará

Três homens foram presos suspeitos de enviar drogas com uso de um drone para presídio localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os suspeitos foram capturados na segunda-feira, 2, após denúncia anônima que indicava a presença do trio em um carro e uma moto nas proximidades da unidade prisional.

Com o recebimento das informações, uma equipe da Coordenadoria de Inteligência da Pasta, com apoio do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), localizaram os suspeitos em um imóvel em construção na rua Mauro Weyne e realizaram a prisão.

Foram apreendidos um drone, 25 comprimidos de ecstasy e fragmentos da mesma substância, aproximadamente 5,82 gramas de material análogo à cocaína e 101,62 gramas de material análogo à maconha.

Também foram encontrados celulares, smartwatches, chips telefônicos, cabos, carregadores, acessórios eletrônicos, materiais para amarração de cargas, uma faca, um estilete, uma serra, além de uma motocicleta e um veículo utilizados na ação criminosa.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Na unidade, eles foram autuados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e tentativa de ingresso de aparelho eletrônico em estabelecimento prisional, sendo posteriormente encaminhados à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap).