Último sábado do Pré-Carnaval diverte foliões, apesar da chuva

Nem a rápida chuva que caiu sobre Fortaleza na noite do sábado, 7, interrompeu a animação dos foliões que foram vivenciar o último final de semana do Pré-Carnaval. Nos polos da Praia de Iracema e da Praça dos Leões, a festa atraiu um público diverso, com marchinhas, enredos de samba e shows.

No Aterro, a programação teve inicio às 16 horas, com as baterias de samba Sambamor, Bonde Batuque, Baqueta Clube dos Ritmistas, Camaleões do Vila e Unidos da Cachorra. Os grupos atraíram quem estava nos hotéis próximos e podiam ver a festa "de camarote".

Por volta das 18h30, uma nuvem pesada que pintava no céu desabou em água. A chuva, no entanto, demorou somente cerca de dez minutos e não foi capaz de desanimar brincantes que estavam no local.

Muitos deles usavam itens como arquinhos, acessórios de cabelo e abadás personalizados. Entre foliões estava Meury Monteiro, 59, que elogiou o circuito carnavalesco da Cidade, dizendo que gosta tanto da festa na Capital que vai passar também o Carnaval por aqui.

￼"Fortaleza agora tem o nosso Carnaval, a nossa festa, que é a nossa cara. A gente nao precisa mais ir para o Interior, praia ou outro estado. Aqui tem Carnaval pra todos os gostos, recheado de alegria, segurança e muita animação", disse a professora.

Pouco depois das 19 horas, a movimentação no Aterrinho começou a aumentar. Estavam previstos para subir no palco o Dj Embraza, o Bloco Iracema Bode Beat, o grupo Unidos da Cachorra e a cantora Joelma.

Antes mesmo da apresentação começar, diversos fãs da artista paraense já aguardavam na área, alguns carregando bandeiras com frases para a artista.

"Eu acho que nossa música combina com tudo. No Carnaval eu acho que a galera vai curtir do mesmo jeito, a energia é lá em cima, a criançada curte muito, tem público de todas as idades. Eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar", disse a cantora em entrevista ao O POVO, antes de subir no palco.

Enquanto a Praia de Iracema vivia sambas-enredo, na Praça dos Leões o som era tomado por marchinhas tradicionais, tocadas pelo bloco Concentra Mas Não Sai, grupo que costuma se apresentar na Praça do Ferreira.

Entre foliões presentes estava Iraides Pedrosa Lobo, 80, que foi ao festejo com um grupo de amigos, que formam juntos o bloco "Trem da Folia". Eles, que já vinham de outra festa carnavalesca, usavam adereços, blusas personalizadas e trouxeram até cadeiras para brincar a folia de forma mais confortável.

"Eu sempre fui desde jovem carnavalesca. Enquanto existir essas marchinhas, pra mim tá maravilhoso".

Aos 98 anos, Maria Lopes foi uma das foliãs que não se assustou com a chuva. Brincante de Carnaval desde menina, a idosa permaneceu no espaço ao lado da família. "Nessa idade ainda gosto da folia, já tomei foi chuva", disse, achando graça do imprevisto. (Com Lilian Santos e Lara Vieira)



