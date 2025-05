CIOCE 2025 realiza ação social para 150 crianças

Foto: É importante iniciar a escovação desde cedo para criar um hábito saudável de higiene bucal (Imagem: paulaphoto | Shutterstock)

Profissionais da área de odontologia, com apoio da Associação Brasileira de Odontologia – Secção Ceará (ABO-CE), farão uma ação social voltada à promoção da saúde bucal de crianças da rede pública municipal de ensino. A iniciativa faz parte da programação do Congresso Internacional de Odontologia do Ceará (CIOCE 2025), que começa amanhã, no Centro de Eventos do Ceará.

A ação vai ser realizada no próximo dia 20, em parceria com o projeto nacional “Um Sorriso do Tamanho do Brasil”, e beneficiará 150 alunos, previamente selecionados pela Secretaria Municipal de Educação (SME).Portanto, todas as vagas disponíveis já foram preenchidas.

A programação do evento também inclui palestras educativas sobre saúde bucal, exibição de um vídeo didático, sessões de escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e a distribuição de kits de higiene bucal fornecidos pela Colgate.

O principal objetivo da ação é incentivar, desde a infância, hábitos saudáveis relacionados à saúde bucal, promovendo educação, prevenção e acesso a práticas corretas de higiene.