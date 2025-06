Durante a Hospitalar 2025, a Philips apresentou o pré-lançamento do Zenition 90 Motorizado, um sistema de terapia guiada por imagem com braço em C móvel, que oferece mais qualidade de imagem e controle para procedimentos complexos. Também foram apresentadas soluções com Inteligência Artificial e interoperabilidade, que ampliam a conectividade entre sistemas, automatizam fluxos e permitem acesso a dados em tempo real, tornando as decisões clínicas mais rápidas.