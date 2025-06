Faculdade Sirio-Libanês lança curso de graduação em Medicina

Foto: Divulgação/Hospital Sírio-Libanês CENTRO clínico hiperrrealista da Faculdade Sírio-Libanês

A Faculdade Sírio-Libanês lança o curso de graduação em Medicina, recém-autorizado pelo Ministério da Educação (MEC). A faculdade contará com bacharelado em Medicina, com duração de 12 semestres e 100 vagas por ano para carga horária total de 8.600 horas. Formação tem 98% do corpo docente composto por profissionais doutores, que acumulam, em média, 17 anos de prática clínica e 9 anos de experiência no ensino. A graduação em Medicina soma-se às outras quatro já oferecidas pela Faculdade Sírio-Libanês: Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia , mais recentemente, Biomedicina. A mensalidade da formação médica é de 12,4 mil. Visando promover impacto social e ampliar o acesso, o curso já nasce com oferta de 10% das vagas destinadas a bolsas integrais.

A proposta pedagógica integra os temas correlatos em unidades curriculares oferecendo ao estudante uma visão mais integrada da Medicina. Por meio de trilhas de aprendizagem, o estudante escolhe unidades curriculares que moldam sua formação de acordo com suas aspirações profissionais. "Nosso currículo oferece uma base sólida de competências transversais", afirma Liao Yu Chieh, diretor de Ensino da Faculdade.