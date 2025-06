A acupuntura pode ser eficaz contra a dor

O tratamento da dor fibromiálgica é pulverizado em diversas direções conforme a necessidade de cada indivíduo. Aliada à complexidade dos tratamentos farmacológicos e fisioterapia, a acupuntura é uma técnica milenar anterior à medicina ocidental que se baseia na aplicação de agulhas muito finas em pontos específicos do corpo. O estímulo realizado nos pontos chamados "meridianos" promove o equilíbrio da circulação sanguínea e a liberação de substâncias como a endorfina, que beneficia o sistema nervoso.

A acupuntura faz parte da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e é uma das diretrizes clínicas mais comuns no tratamento da fibromialgia. Os conhecimentos tradicionais para o manejo da dor são categorizados como Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e são reconhecidos e ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.

Ao O POVO, o coordenador do Grupo de Atenção Integral e Pesquisa em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa da Universidade Federal do Ceará (GAIPA-UFC), dr. Bernardo Coutinho, explica que a acupuntura e os exercícios corpo-mente são opções terapêuticas da segunda linha de tratamento elaboradas pela Liga Europeia Contra o Reumatismo (EULAR). "A literatura científica mostra que a acupuntura e suas derivações podem trazer resultados de redução da dor e melhora da funcionalidade das pessoas com fibromialgia em atividades do dia a dia", explica o professor.

Todas as semanas, o projeto oferece gratuitamente para a população tratamentos alternativos com base em conhecimentos ancestrais do oriente. Após a avaliação de cada paciente e inscrição mediante formulário, são ofertadas seis sessões iniciais. A acupunturista e farmacêutica Tatiana Fontenele afirma que a maioria das pessoas encaminhadas para o GAIPA possui um histórico de efeitos colaterais devido ao uso intenso de medicamentos. "A chave para tratamento de dores crônicas com a acupuntura é a frequência. É necessário realizar a manutenção semanal para evitar excessos de medicação e promoção da qualidade de vida", destacou.

Em seu último dia no GAIPA após cinco visitas semanais, Raimunda Solange, finalizou a primeira etapa do tratamento da fibromialgia com acupuntura. "Já sinto que faço menos esforço e sinto menos dor na lombar. Saio daqui bem mais aliviada", concluiu.

Todas as sextas-feiras pela manhã, o grupo de práticas corporais realiza exercícios de domínio do equilíbrio do corpo, a prática chinesa Qigong (pronunciado "chi kung"). Os participantes são orientados pelo terapeuta ocupacional e técnico em medicina chinesa Pedro Marinho, em uma sequência de movimentos que priorizam repetição e suavidade. Pedro comenta que o benefício é levar os exercícios como rotina mesmo após o encontro semanal, e destaca que o espaço também é importante na manutenção psicológica dos pacientes: "Existe uma dor que dói mais, neste grupo aprendemos a lidar com a dor física, mas também fortalecemos laços sociais contra a solidão e depressão".