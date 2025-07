Médico alerta sobre os riscos para os adolescentes

O uso problemático de drogas acarreta uma série de consequências que podem ser imediatas ou se manifestarem a longo prazo. Nesse caso, é a dependência dessas substâncias que se torna o verdadeiro vilão.

Cada droga tem um efeito diferente em nosso corpo e, com isso, essa doença crônica altera o comportamento e faz com que a pessoa sinta uma necessidade incontrolável de usá-la. Isso resulta, para além de maiores riscos para as Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), em sintomas como: alterações de humor, transtornos psicóticos, distúrbios do sono, comprometimento da coordenação motora, entre outros.

A adicção, por exemplo, é um transtorno psicológico associado à dependência de substâncias ou comportamentos que geram recompensa imediata. Durante o Brain Congress 2025, o psiquiatra Fabio Gomes de Matos levantou uma discussão acerca da relação dos transtornos mentais com o uso de drogas, afirmando que "é difícil definir quem é o primário e o secundário". Para ele, algumas drogas, como a maconha e os psicodélicos, podem sim desencadear transtornos mentais no indivíduo, porém, todas influenciam, e o verdadeiro perigo está no padrão e no uso de várias substâncias ao mesmo tempo.

"A relação entre os dois é um problema que pode acontecer ao mesmo tempo. Existe um fundo genético e barreiras para o tratamento, e, em muitos casos, o uso de algumas substâncias se torna uma ferramenta aliada na recuperação do indivíduo, focando sempre na redução de danos", explica.

Um dos maiores alertas do médico é quanto ao uso recreativo e na prevalência dele durante a adolescência. "Durante essa fase, estamos vivendo uma 'Gravidez Cerebral', já que nosso cérebro se forma totalmente aos 25 anos. O vício é mais prevalente quando o consumo começa cedo", destaca.