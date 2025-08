Cuidado com os suplementos hiperproteicos

Em sua prática clínica, Camylla Pedrosa observa casos frequentes de mulheres que consomem suplementos hiperproteicos (como barrinhas e shakes), mas apresentam sintomas típicos de carência nutricional, como compulsão, irritabilidade e fadiga.

Isso ocorre porque o corpo humano não armazena proteína: é necessário ingeri-la equilibradamente ao longo do dia, preferencialmente em refeições completas, com alimentos naturais e ricos em fibras e gorduras boas. Do outro lado da moeda, a deficiência proteica é um caos silencioso.

"Por exemplo, inchaço nas pernas muitas vezes vem da deficiência de albumina, uma proteína plasmática essencial para manter o equilíbrio de líquidos no organismo. Sem ela, o líquido extravasa dos vasos sanguíneos e incha as extremidades", explica.

A nutricionista recomenda priorizar fontes naturais de proteína, como ovos, carnes, peixes e leguminosas, combinadas com alimentos que favorecem a saúde intestinal, como azeite de oliva extravirgem, vegetais, sementes, folhas e até chocolate 70% cacau.