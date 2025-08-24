Aprendizado contínuo

A médica Nelsina Frota, de 70 anos, teve uma longa carreira como perita do INSS. Após a aposentadoria, continuou estudando e, atualmente, é acupunturista. "Nunca parei de estudar", afirma.

Nelsina mantém uma rotina de cuidados pessoais que inclui atividade física e estimulação cognitiva. Ela conta que, no INSS, participou de um programa para o período pós-aposentadoria que alertava para a importância dessas atividades.

Nelsina é uma leitora atenta e gosta de escrever cartas, hábitos que ajudam o cérebro a se manter saudável.