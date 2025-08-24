Desafios e aprendizados novos melhoram o desempenho mental

A psicóloga Sabrina Romero de Oliveira Montenegro, que possui pós-graduação em Neuropsicologia e Reabilitação Neuropsicológica e Desenvolvimento Cognitivo, e é diretora franqueada da unidade Cocó do Supera, explica o impacto das mudanças provocadas pelas ferramentas tecnológicas disponíveis.

"Estamos em um momento particular com o advento da Inteligência Artificial no dia a dia. A grande questão é como podemos usar a tecnologia de forma consciente e benéfica, sem um alto custo social", acrescenta.

Na avaliação da especialista, precisamos ter cuidado para não delegar nossas funções cognitivas às inteligências artificiais e abrir mão da nossa criatividade. A psicóloga relata um estudo realizado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) com 51 alunos, convocados para escrever alguns textos. Um grupo poderia utilizar IA, enquanto o outro teria que criar o texto sem nenhuma ajuda de inteligência artificial, utilizando apenas a memória. Em seguida, os alunos foram chamados para relatar o que escreveram. Durante o processo, a atividade cerebral dos participantes da pesquisa foi medida.

"A parte que utilizou IA não conseguia lembrar do que tinha escrito e a atividade cerebral tinha sido menor. Já aqueles que usaram apenas a memória falavam de forma elaborada sobre os textos e tinham uma atividade mental maior", reforça.

A psicóloga destaca que nosso esforço cognitivo é reduzido quando delegamos funções consideradas superiores, como a cognição. "É importante criar desafios para estimular nosso cérebro, que precisa ser permanentemente estimulado. É necessário socializar, fazer atividade física e exercitar a criatividade. Se não for dessa forma, ficamos sedentários".

A estimulação cognitiva envolve várias funções (memória, raciocínio e linguagem). Ela deve estimular as atividades como um todo. "O importante é ter algo que nos desafie. Algo que mexa no modo padrão. Tem que haver uma novidade: um idioma, um instrumento musical, algo que nos estimule". (Neila Fontenele)