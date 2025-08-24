MOVIMENTO E ATIVIDADES

A funcionária pública e professora aposentada Agamenilza Sales, de 73 anos, considera-se uma pessoa acelerada. Quando se aposentou, decidiu cuidar mais da sua casa e usufruí-la, algo que considera positivo. Mesmo assim, manteve-se ativa em grupos de bordado, hidroginástica, pilates e academia, além de participar de atividades de estimulação cognitiva com jogos e leituras, mantendo um bom nível de socialização. Todas essas atividades fazem parte de uma rotina de manutenção da saúde física e mental.