Qualidade de vida

A ginecologista e obstetra Gelma Freitas Peixoto, de 67 anos, com uma carreira consolidada, resolveu estruturar um envelhecimento saudável. Após se aposentar de suas atividades em hospitais públicos, ela passou a desacelerar o ritmo de trabalho. Atualmente, faz atividade física e participa de programas de estimulação cognitiva pelo método Supera. "Quando me aposentar totalmente, pretendo continuar fazendo alguma coisa. É preciso cuidar da saúde física e mental como forma de prevenção e para evitar perdas futuras. Temos que nos manter ativos, manter a autoestima, a segurança e a autonomia", acrescenta a médica.