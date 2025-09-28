Hot Yoga: prática milenar atrai o público jovem

Foto: FERNANDA BARROS Prática de Hot Yoga, no Vydia Studio, com a professora Tati Fortes

A yoga é uma prática milenar e uma das principais expressões culturais da Índia. Nas últimas décadas, transformou-se em fenômeno global com várias adaptações, impulsionada pela ampliação do segmento de bem-estar. Dentre essas adaptações, encontram-se práticas em locais inesperados, como espaços abertos e museus, e até a participação de animais, como cabras e bodes.

No Ceará, uma das modalidades que tem chamado a atenção, principalmente do público jovem, é a Hot Yoga. Realizada em um estúdio aquecido a 40 graus, combinando posturas físicas, técnicas de respiração e meditação, a experiência proporciona uma sensação de relaxamento e limpeza.

￼RAFAELLE Montenegro e Paulo Fernandes Crédito: FERNANDA BARROS

A administradora Rafaelle Montenegro e o economista Paulo Fernandes moravam em São Paulo quando começaram a praticar a hot yoga, e resolveram investir no Vidya Studio, em Fortaleza, adaptado para essa prática. Eles contam que o fato de o espaço estar aquecido proporciona uma sensação de relaxamento maior, permitindo a lubrificação das articulações e dos músculos, e também um alongamento mais profundo.

"A yoga traz realmente uma consciência corporal. É uma meditação em movimento", acrescenta Rafaelle, lembrando o quanto a prática gera bem-estar. (Neila Fontenele)