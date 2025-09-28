O equilíbrio entre emoção, cognição e corpo

O neurocirurgião Luiz Bevilaqua explica que, na visão da neurociência, o bem-estar é o equilíbrio entre os sistemas que regulam a emoção, a cognição e o corpo. "Isso envolve uma interação saudável entre uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, responsável por planejamento e autocontrole, o sistema límbico, ligado às emoções e aos circuitos de recompensa mediados pela dopamina. Bem-estar não é ausência de problemas, mas a capacidade do cérebro de responder ao estresse de forma adaptativa, mantendo resiliência, propósito e prazer em viver", acrescenta.

Portanto, quando buscamos o bem-estar de forma positiva, o cérebro entra em um estado de neuroplasticidade saudável, reforçando conexões ligadas à motivação, ao prazer e ao equilíbrio emocional. "Áreas como o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e autocontrole, o hipocampo, ligado à memória e aprendizado, e o núcleo accumbens, centro da recompensa, passam a trabalhar de maneira mais integrada. Isso favorece um cérebro mais adaptável e resiliente", ressalta.

O médico lembra que esse processo é diretamente associado à liberação de neurotransmissores e hormônios que protegem a mente e o corpo. "A serotonina ajuda a regular o humor, o sono e o apetite; a dopamina impulsiona a motivação e o senso de propósito; as endorfinas baseiam a percepção da dor e ampliam a sensação de prazer; e a ocitocina, estimulada especialmente pelas conexões sociais, fortalece vínculos e confiança." Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, ele reforça que há uma redução significativa do cortisol, do hormônio do estresse específico, que, quando em excesso, prejudica o sistema imunológico e favorece o adoecimento.

Ou seja, do ponto de vista clínico, esse equilíbrio se traduz em benefícios amplos: menor risco de depressão, ansiedade e burnout, além de um sistema imunológico mais robusto e menos vulnerável à inflamação crônica.



