Esteatose hepática: um desafio global

Nos Estados Unidos, até 6,5% dos adultos sofrem de EHNA - algo entre 9 e 15 milhões de pessoas - e a incidência está aumentando. Na Índia, os números também têm aumentado rapidamente nos últimos anos. Estimativas recentes sugerem que 30 a 38% das pessoas têm esteatose hepática.

O fato de obesidade, sedentarismo e diabetes estarem igualmente em ascensão também contribui para a alta de casos de EHNA. Na Europa, os números variam entre 6% e 18%, dependendo do país e do grupo de risco.

A América Latina, Oriente Médio e Norte da África apresentam taxas de incidência semelhantes, com valores acima de 12%. No resto da África, a EHNA ainda é rara, mas os casos estão aumentando nas regiões urbanas.

A prescrição de medicamentos só costuma acontecer em casos isolados. Para reduzir a inflamação, recomenda-se uma mudança do estilo de vida, com mais exercícios, uma dieta rica em fibras, com menos açúcar e menos gordura, e perda de peso.

Intervenções alimentares, como o jejum intermitente ou a dieta 5:2, também podem ajudar a tratar a doença hepática gordurosa existente e prevenir a EHNA.

A dieta 5:2 consiste em comer normalmente cinco dias por semana e reduzir significativamente a ingestão calórica nos dois dias restantes, geralmente para cerca de 500 a 600 calorias diárias.

Os indivíduos com sobrepeso são os principais afetados pela EHNA: cerca de 70 a 80% de todos os pacientes sofrem de obesidade. Comorbidades como diabetes tipo 2 e pressão alta também são comuns.



