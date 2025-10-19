Melhora do rendimento nas atividades

A rotina de Cleunice Paterno, de 31 anos, é intensa e corriqueira como a da grande maioria dos brasileiros. Além de mãe, ela é dentista e atleta amadora, completando ciclos de treino de corrida com distâncias de até 10 quilômetros e meia maratona.

O uso da suplementação começou quando ela iniciou a musculação e treinos de força, já que precisava de uma recuperação muscular e desempenhos melhores. Whey protein, creatina, magnésio e pré-treinos estão em sua dieta, mas a dentista sempre prioriza extrair os nutrientes da própria comida.

"Eu percebo que cada suplemento tem uma função específica, mas o mais importante é entender que eles são secundários. Penso que a grande jogada está no tripé: sono, alimentação e a periodização dos treinos. O suplemento entra para dar um plus", enxerga.

A creatina, que ela usa há muitos anos, melhorou seu rendimento nos exercícios, e o whey protein se faz necessário porque ela não vinha conseguindo atingir sua meta diária de proteínas com a alimentação.

"É fundamental entender que existem suplementos para substâncias que nosso corpo não produz e que a abordagem deve ser individualizada. Daí a importância de fazer exames. Eu nunca utilizei uma suplementação pronta de mercado sem antes saber o que meu organismo realmente precisa", diz.

Para Cleunice, infelizmente, mesmo quem tem uma alimentação equilibrada e uma boa qualidade de vida, a suplementação se torna necessária, já que hoje muitos dos alimentos são deficientes e não possuem a carga de nutrientes que deveriam ter.

"Existe um marketing e um modismo muito grande na indústria da suplementação. As pessoas acham que vão tomar um suplemento e tratar um problema ou melhorar magicamente a qualidade de vida. Vejo pessoas totalmente inflamadas, sem um estilo de vida saudável, com potes e potes de suplementos, achando que aquilo vai salvá-las", relata.

A experiência da dentista a faz lembrar que não adianta suplementar se você não organizar seu ciclo circadiano e não entender como o seu corpo funciona fisiologicamente. A indicação é sempre ter uma orientação profissional.



