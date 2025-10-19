Quem precisa de mais proteína ?

Os suplementos costumam estar presentes em dietas de diferentes estilos, como a do recente campeão mundial de fisiculturismo, Raman Dino, conhecido como o "Dinossauro Acreano", cuja rotina alimentar, além de contar com uma suplementação diária voltada para o ganho de músculos, é bastante restrita e regrada, centrada em muitas proteínas, como ovo, peixe, frango e carboidratos.

O atleta de 1,81m de altura e 101 kg de puro músculo já chegou a comer 1 kg de carne diariamente. Partindo para o lado oposto, Letícia Rodrigues, maquiadora de 26 anos, escolheu retirar a carne totalmente de sua alimentação.

Sua dieta é vegetariana, e a única semelhança com a de Raman é o uso contínuo de suplementos. Além da vitamina B12 e do ferro, Letícia toma também vitamina D, por conta de uma deficiência causada por sua endometriose.

O seu nível de B12 nunca baixou devido ao vegetarianismo, já que sempre absorveu bem os nutrientes dos vegetais, mas sua nutricionista sempre optou por manter seu nível acima da média para evitar consequências futuras.

"Já a vitamina D e o ferro são suplementados periodicamente, de forma menos contínua que a B12. Com a suplementação de todos esses elementos, percebo uma melhora real na disposição, na qualidade do meu sono e até no aprendizado", afirma.

Para a maquiadora, a necessidade de suplementar vitaminas vai além de uma escolha por dieta ou alguma restrição alimentar, mas é uma questão de qualidade de vida em muitos casos.

"Hoje, o único derivado de animal que consumo é o ovo; todo o restante é de origem vegetal. O maior desafio que encontro com essas escolhas, que na verdade são uma forma de proteção para o meu corpo, é a falta de opções em restaurantes e outros espaços", comenta.

Segundo Virginia Albuquerque, nutricionista vegana especialista em nutrição vegetariana, a suplementação da vitamina B12 se faz necessária nesse estilo de dieta porque não existe nenhuma fonte vegetal dessa vitamina.

"E isso não ocorre porque ela é de origem animal, mas sim bacteriana. Nós também produzimos B12, mas isso acontece no intestino grosso, fora do nosso campo de absorção, que fica no intestino delgado, o que nos impede de nos beneficiar dela. Todo vegano precisa suplementar a vitamina B12 por toda a vida", explica.

A deficiência de B12, no entanto, não é exclusiva dos veganos. Não se trata apenas de ingestão, mas também de absorção. Muitas pessoas que comem carne não conseguem absorvê-la, como em casos de cirurgias bariátricas ou o uso de antiácidos.

"É uma questão complexa, pois comer carne é algo muito cultural, associamos esse alimento à proteína, e a verdade é que toda proteína vem das plantas. Os aminoácidos, que formam as proteínas e que de fato absorvemos, acumulam-se nos tecidos dos animais, e nós nos beneficiamos ao consumi-los. Quem não come carne, na verdade, consome proteína de outras fontes", revela.

A especialista lembra que, muitas vezes, uma pessoa que come carne não se alimenta bem, não consome frutas, verduras ou legumes, e tem uma baixa ingestão de fibras, e ao migrar para o vegetarianismo, ela tende a levar esses maus hábitos. "É por isso que muitos se sentem cansados, fracos e anêmicos: não por causa do vegetarianismo, mas sim da má alimentação", acrescenta.



