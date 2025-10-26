Podcast "Filho, Acabei" apresenta guia para cuidar dos pais

Foto: Adobe Stock O que a estatística crava, as cenas em postos de saúde e unidades hospitalares confirmam. Quem mais leva crianças doentes às consultas?

Voltado para quem se vê, muitas vezes de forma repentina, no papel de cuidador familiar, o podcast "Filho, Acabei - Guia prático para cuidar dos pais" mergulha no universo de experiências de vida do momento em que os filhos passam a cuidar dos próprios pais.

Idealizado pelos jornalistas Daniel Oiticica e Carol Kossling, o programa vai ao ar todas às quintas-feiras. Com episódios de cerca de 40 minutos, especialistas, cuidadores e pessoas que vivem essa realidade dividem experiências, dão orientações e oferecem apoio a quem enfrenta esse processo, em muitos casos, extremamente solitário.

￼OS jornalistas e apresentadores Carol Kossling e Daniel Oiticica, com sua mãe Crédito: Arquivo Pessoal

"Filho, Acabei" propõe não só informar, mas criar uma rede, um espaço de escuta, empatia e troca para quem vive o luto antecipado da perda da autonomia dos pais - e, muitas vezes, da sua própria liberdade.

"A longevidade no Brasil aumentou. Então, os nossos pais estão partindo cada vez mais tarde e isso envolve uma série de cuidados. O podcast acabou se tornando esse lugar de acolhimento, informação e conforto para essa fase que não é fácil, mas que deve ser muito bem aproveitada se a gente tem essa rede de apoio", pontua a jornalista, e apresentadora do programa, Carol Kossling.



