Agenda do Ceará em Belém

O Ceará levará para COP30 agendas de políticas ambientais e transição energética justa. No dia 13 de novembro, o governador Elmano de Freitas apresentará o painel "Do Nordeste para o Mundo: o papel da Caatinga e do Hidrogênio Verde para a Transição Energética Justa", sobre resiliência climática e desenvolvimento sustentável. O Estado levará ainda o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o Programa Agente Jovem Ambiental e ações da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) voltadas ao combate à desertificação, uso do solo e desmatamento.

Moedas sociais brasileiras

ganham vitrine

O Brasil consolida-se como um laboratório vivo de moedas sociais, com 184 iniciativas locais que materializam uma ecologia monetária voltada para desenvolvimento territorial e sustentabilidade. O Banco Palmas, criado por Joaquim Melo, no Conjunto Palmeiras, estará presente na COP30 e irá expor na agenda oficial do evento a nova experiência com energia solar solidária, o Palma Solar. Joaquim antecipa que durante a Conferência, farão duas visitas no Pará em territórios que usam moeda social ambiental, onde se troca resíduos sólidos e orgânicos por moeda social, conectando inclusão econômica e a mitigação climática.

Lançamento do Fundo Florestas Tropicais

O Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (Tropical Forest Forever Facility, ou TFFF) lançado no primeiro dia da Cúpula dos Chefes de Estado (6) arrecadou no primeiro dia US$ 5,5 bilhões, passando 50% da meta que é de US$ 10 bilhões até o fim de 2026.

Essa é a principal iniciativa proposta pelo Brasil para criar um novo modelo de financiamento para a conservação das florestas tropicais, buscando sair da "era da doação", segundo o presidente Lula, para atrair investidores com retorno financeiro.

O Fundo capta recursos no mercado a juros reduzidos como um ativo de baixo risco. Esses recursos serão reinvestidos em projetos com maior taxa de retorno e a diferença será repassada aos países com florestas tropicais, proporcionalmente à área preservada, enquanto o dinheiro emprestado será devolvido aos investidores com lucro. A administração é do Banco Mundial.