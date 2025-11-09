Beber água, café e chá está ligado a maior longevidade, aponta estudo

Foto: Mike Kenneally / Unsplash Os Santos dos Últimos Dias não consomem café ou chá

Manter o corpo hidratado é essencial para o bom funcionamento do organismo — e não é só a água que conta. Um novo estudo publicado no British Journal of Nutrition mostra que o consumo equilibrado de água, café e chá está associado a um menor risco de morte por todas as causas, especialmente por doenças cardiovasculares.

Leia mais 8 benefícios do chá de cavalinha e como usá-lo com segurança

Sobre o assunto 8 benefícios do chá de cavalinha e como usá-lo com segurança

Pesquisadores da China analisaram dados de mais de 182 mil adultos vindos do UK Biobank, estudo que avalia condições de saúde de meio milhão de pessoas. Os autores concluíram que o consumo isolado de café ou chá não está tão fortemente associado à diminuição da mortalidade quanto a ingestão conjunta. "Com algumas ressalvas, trata-se de um trabalho interessante, que reforça que essas bebidas podem contribuir para a hidratação", comenta o nutrólogo Celso Cukier, do Einstein Hospital Israelita.

Uma das limitações do estudo é que os achados são observacionais, ou seja, não estabelecem uma relação de causa e efeito. E como os resultados são baseados nas respostas de questionários dos participantes, detalhes importantes podem ter ficado de fora, como o modo de preparo das bebidas.

Mas, dentro do contexto do equilíbrio, há evidências de que tanto o café quanto o chá, especialmente o chá-verde, são aliados da saúde cardiovascular e reduzem o risco de alguns tipos de câncer, entre outros benefícios.

Leia mais Chá detox: 3 receitas práticas e saudáveis para começar bem a semana

Sobre o assunto Chá detox: 3 receitas práticas e saudáveis para começar bem a semana

Além de apresentar uma rica mistura de compostos protetores, a dupla ajuda a hidratar o organismo. "Como nosso corpo é cerca de 65% composto por água, é fundamental repor as perdas que acontecem diariamente, por diurese, evacuação, sudorese, respiração, entre outros meios", lista Cukier.

Reações vitais dependem do equilíbrio de líquidos que circulam pelo organismo. Quando o escape de água é maior do que o ganho, ocorrem diversos prejuízos à saúde. A síntese de todas as substâncias acontece no meio aquoso, além disso, assegurar bons níveis hídricos colabora para o transporte de nutrientes, a regulação térmica e as funções renais, digestivas, cardiovasculares e pulmonares.

"Estudos epidemiológicos mostram que a hidratação adequada está associada a uma menor incidência de doenças crônicas, sendo um marcador de saúde e de longevidade", diz a nutricionista Valéria Machado, colaboradora em pesquisas no setor de Lípides, Aterosclerose e Biologia Vascular da disciplina de Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Cabe lembrar que água deve ser sempre a principal bebida, e o ideal é não esperar ter sede para dar o primeiro gole — a orientação é que a hidratação ocorra ao longo do dia. "Costumo brincar que nós não somos um reservatório de água, então precisamos fazer a distribuição gradualmente", sugere Machado.

Embora, geralmente, se recomende dois litros diários, ou algo entre 30 e 35 ml por quilo de peso, tudo vai depender do perfil e da rotina de cada um. Um esportista, por exemplo, requer maior quantidade porque costuma transpirar mais. "Lembrando que muitos alimentos concentram água, sobretudo as frutas", destaca Cukier. Só não vale incorporar refrigerantes e outros produtos açucarados na conta. Aliás, para chá e café, o melhor é não adoçar.

Com os idosos, a atenção também deve ser redobrada. Isso porque o mecanismo da sede é menos eficaz com o passar dos anos, de modo que os mais velhos não sentem a necessidade de reposição de líquidos. Por outro lado, existem condições, como a de pacientes com insuficiência renal, que devem controlar a ingestão, seguindo recomendação médica. (Regina Célia Pereira/ Agência Einstein)



