Amor e apoio na luta contra a doença

Foto: concepção cristiane frota com sora.ai estatua azul.jpg

O agricultor José Eunilo Tavares, de 76 anos, e a professora aposentada Maria Nilane Tavares, de 75 anos casaram no final da adolescência. A parceria e o amor dessa relação foi o que fez José Eunilo superar algumas barreiras em sua vida, como o alcoolismo quando mais jovem, e o câncer de próstata que teria depois dos 70 anos.

Leia mais Novembro Azul: onde fazer exames de próstata gratuitos ou com desconto em Fortaleza

Sobre o assunto Novembro Azul: onde fazer exames de próstata gratuitos ou com desconto em Fortaleza

Já fazia mais de 10 anos que o agricultor fazia exames de check-up, e certo dia, ele sentiu uma dor no pé da barriga e associou-a a uma comida que não havia lhe caído bem. Mas foi no exame de toque retal que algo não estaria bem. Depois de outras investigações veio a confirmação de um câncer de próstata.

"Não existia nenhum caso na família. Eu e meu irmão fomos os primeiros até então. É difícil o processo e o apoio da família foi essencial para superar essa fase", comenta José. Na cirurgia, o agricultor disse que o mais desafiador foi a perda da urina devido a uma infecção, que teve que ser tratada no hospital. A dor foi muito intensa porque ainda tinha o peso do câncer em cima da próstata.

"Aconselho que o povo se cuide, porque o negócio não é bom e não é fácil. Se eu não tivesse descoberto no início teria sido pior. Já tive hérnia e problema no tórax, mas câncer de próstata espero que nunca mais", diz. Sua esposa, Maria Nilane, revela que ele aconselha bastante seus amigos a procurar ajuda e a ter autocuidado.



