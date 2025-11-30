Independentemente dos estudos e pesquisas, a forma de lidar com os cabelos brancos tem mudado, não representando apenas a passagem do tempo. A jornalista Regina Ribeiro, por exemplo, diz que o cabelo mostra uma forma de expressão do seu jeito de ser. A servidora pública Glauce Siebra explica que possui cabelos brancos desde muito jovem, estava cansada da rotina de escondê-los e acabou gostando. Já a jornalista Lena Ximenes conta que os cabelos brancos foram libertadores: "Basta manter um bom corte, e voilà!"No caso dos homens, o cabelo grisalho já é há mais tempo um símbolo de charme, como demonstram galãs como Antônio Fagundes e Reynaldo Gianecchini.