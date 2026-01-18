A importância da vacinação na fase adulta

O começo de um novo ano é o momento ideal para cuidarmos da saúde, e nada melhor que colocar todas as vacinas em dia; aliás, elas ainda continuam sendo uma das estratégias mais eficazes para prevenir doenças, reduzir internações e evitar mortes.
No Brasil, a política de vacinação é coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações, que disponibiliza gratuitamente dezenas de imunizantes por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Infelizmente, apesar dessa ampla oferta, a adesão não costuma ocorrer ao longo da vida, principalmente na fase adulta, que, para o Ministério da Saúde, abrange a faixa etária dos 25 anos 59 anos.
Segundo Socorro Simões, diretora do Hub de Saúde da Pague Menos, serviço de vacinação, esse cenário está relacionado à desinformação e à circulação de notícias falsas, que acabam gerando medo e insegurança. Ela explica que hoje ainda são comuns relatos equivocados que associam vacinas a doenças, alergias ou até a crenças sem base científica, muitas vezes reforçadas por fatores culturais e regionais.
“A falta de informação qualificada contribui para a baixa procura pela vacinação na fase adulta, mesmo em um contexto em que os benefícios são amplamente comprovados. Doenças como a varíola foram erradicadas mundialmente, e, mais recentemente, a pandemia de Covid-19 evidenciou a importância da imunização em larga escala”, explica.
Sarah Queiroz, responsável técnica da Unimed Vacinas, lembra que o calendário vacinal precisa ser atualizado ao longo da vida, já que algumas vacinas sazonais além de proteger o indivíduo, contribuem para a imunidade coletiva, especialmente em contextos como viagens, férias e períodos de maior incidência de doenças respiratórias e infecciosas
“Manter a imunização em dia reduz significativamente o risco de complicações e hospitalizações, além de contribuir para uma vida mais saudável e segura. A vacinação contínua, inclusive na fase adulta, é um cuidado essencial com a saúde e um investimento na prevenção de doenças ao longo de toda a vida”, enxerga a supervisora.
Já Socorro Simões, diretora do Hub de Saúde da Pague Menos, explica que no público adulto, a frequência da vacinação pode variar conforme o histórico vacinal de cada pessoa, sendo possível dividir esse atendimento em dois cenários principais.
O primeiro envolve adultos que não possuem registro vacinal completo ou apresentam pendências de doses e reforços. Nesses casos, o papel do profissional de saúde é revisar o histórico disponível, identificar lacunas e orientar a atualização do esquema vacinal, garantindo uma proteção mais ampla.
“Para esse grupo, estão indicadas vacinas como dTpa, VIP (poliomielite), Hepatite A e B, Pneumocócica, Meningocócica ACWY e B, HPV 9-valente, Influenza, Tríplice Viral, Varicela, além de Febre Amarela e Dengue. A vacina contra Herpes Zoster também pode ser recomendada, especialmente para pessoas com comorbidades ou a partir dos 50 anos”, afirma.
O segundo cenário contempla adultos que receberam corretamente todas as vacinas recomendadas na infância e adolescência, com registros atualizados. Para esse público, a vacinação ocorre principalmente por meio de doses de reforço, como a dTpa a cada dez anos e a vacina contra Influenza, que deve ser aplicada anualmente.
“Além disso, podem ser indicadas vacinas específicas em situações pontuais, como surtos ou riscos epidemiológicos, a exemplo da poliomielite e da febre amarela. Esse acompanhamento individualizado permite que a vacinação no adulto seja feita de forma contínua e preventiva, contribuindo para a proteção individual e coletiva ao longo da vida”, finaliza
Postos de Saúde (SUS): O atendimento para vacinação em geral ocorre em dias úteis, das 7h30 às 18h30. Para encontrar o posto mais próximo, você pode consultar a lista de unidades no portal da Prefeitura de Fortaleza ou no site da Secretaria da Saúde do Ceará. Aos fins de semana e feriados, a Prefeitura divulga postos de plantão em suas redes oficiais.
Aquelas que não estão disponíveis gratuitamente para adultos na rede pública podem ser oferecidas sem custo em situações especiais por meio dos CRIEs (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais). Nesses centros, pessoas com maior risco para complicações, como pacientes que vivem com HIV, pessoas com câncer e transplantados, têm direito a vacinas que não fazem parte do calendário comum, como as vacinas meningocócicas e pneumocócicas.
Hub de Saúde da Pague Menos
O atendimento acontece nos consultórios farmacêuticos ClinicFarma, localizados nas farmácias da rede Pague Menos, durante todo o horário de funcionamento das lojas. Atualmente, o serviço está presente em 122 unidades ativas espalhadas por todo o território nacional, o que amplia o acesso da população à vacinação.
Os clientes podem comparecer tanto com prescrição médica quanto apenas com o cartão de vacinação. Neste último caso, o farmacêutico realiza a análise do histórico vacinal e orienta sobre as vacinas indicadas, oferecendo as opções mais adequadas para cada necessidade.
Unimed Vacinas
A Unimed Fortaleza dispõe de uma clínica particular de imunização: a Unimed Vacinas, inaugurada em 2020 é aberta ao público e funciona no Espaço Saúde Unimed, na Avenida Barão de Studart, 800, no bairro Meireles, a clínica atende crianças, adolescentes, adultos e idosos.
O atendimento é realizado presencialmente, sem necessidade de agendamento e também dispõe de atendimento domiciliar para Fortaleza e Eusébio. A Unimed Vacinas oferece todas as vacinas da rede particular, como influenza tetravalente, herpes zoster, pneumocócicas 13, 15 e 20, hepatites A e B, dengue, meningite B e ACWY e as demais vacinas que completam o calendário vacinal.