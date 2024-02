Força-tarefa aumenta cerco na divisa do RN na busca por fugitivos de Mossoró

Foto: Divulgação Foto de apoio ilustrivo. Agentes da Força Nacional começam a chegar a Mossoró

A força-tarefa responsável por localizar os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró aumentou as operações na divisa entre o Rio Grande do Norte (RN) e o Ceará. Nessa sexta-feira, 23, foi realizada uma operação para tentar capturar Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram do presídio no último dia 14 de fevereiro.

Conforme informações do portal G1, um homem foi parado em uma barreira policial e informou que estava entregando alimentos a dois homens em um sítio na região. Ele disse que há três dias estava sendo obrigado a deixar comida no local, próximo de Baraúna.

Ainda segundo o homem, ele e a família estavam sendo ameaçados pelos fugitivos, que estavam escondidos nas proximidades de um sítio na região. A informação motivou um reforço nas buscas nesta área.

A operação que busca recapturar os detentos conta com agentes da Força Penal Nacional e, nessa sexta-feira, 23, cerca de dez viaturas da força-tarefa auxiliaram nas buscas, além de um helicóptero que sobrevoou a área.

A Penitenciária Federal de Mossoró fica na RN-015, que liga o município de Mossoró à cidade de Baraúna, a última cidade do RN antes do Ceará. Os investigadores acreditam que os detentos permanecem pela região.

As buscas entraram no 11º dia neste sábado, 24 e, até o momento, a Polícia Federal já prendeu três suspeitos de terem ajudado os dois fugitivos.

Os detentos tratam-se de Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Nascimento, de 35. Eles respondem por crimes de roubo, tráfico de drogas, organização criminosa e homicídio.