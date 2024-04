Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Três casas desabam no Conjunto Palmeiras na manhã deste sábado, 27

Três casas desabaram no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 27, e outra tem risco de desabamento, de acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Em nota, a Defesa Civil de Fortaleza informou que registrou a ocorrência e mandou uma equipe para o local “para avaliar a situação, fazer a vistoria e tomar as medidas necessárias”.

Em nota nota divulgada no final da tarde, a Defesa Civil confirmou a informação de que três imóveis tiveram desabamento completo da estrutura, e que outros quatro imóveis estão em risco de desabamento.

O órgão disse ainda que as famílias, que foram retiradas de suas casa e encaminhadas para a de familiares, estão recebendo assistência material, cestas básicas, mantas, cobertores e colchonetes.

Ainda segundo a nota, a Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) também foi ao local e acionou a construtora que realiza uma obra de terraplanagem no bairro. O Conjunto Palmeiras e considerado uma área de risco da Cidade com episódios de alagamento acontecendo na região, de acordo com a nota divulgada.

Segundo a nota, a Prefeitura de Fortaleza, realiza obras no bairro desde 2023, realizando um projeto de drenagem e a urbanização de 58 vias da região.

De acordo com a Defesa Civil, o objetivo da drenagem é conseguir escoar todo volume de chuva necessário para que se evite alagamentos.