Preço médio da gasolina sobe para R$ 5,94 no Ceará; veja outros combustíveis

O preço médio do litro da gasolina comum no Ceará subiu para R$ 5,94 nos postos de combustíveis no Estado. Na semana anterior, já havia sido registrada uma alta de R$ 0,21, quando o combustível tinha uma média de R$ 5,88.

Os dados são do levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e foram divulgados neste sábado, 18.

Já o valor mais em conta do produto no Estado pode ser encontrado em Maracanaú, onde está sendo comercializado por R$ 5,49. Por outro lado, o preço mais caro é encontrado no município de Itapipoca (R$ 6,43).

Outro que também teve alta foi o etanol hidratado, saindo de R$ 4,51 para R$ 4,54 em uma semana. No entanto, tanto o diesel comum quanto o diesel S-10 se mantiveram estáveis, com valores médios de R$ 6,03 e R$ 5,85, respectivamente.

Em relação ao gás natural veicular, mais conhecido como GNV, o Estado apresentou uma estimativa de R$ 4,89.

Além disso, para o gás liquefeito de petróleo (GLP), que diz respeito ao combustível usado nas cozinhas brasileiras, foi observado valor próximo a R$ 99,79.

Veja o preço médio dos combustíveis no Ceará

ETANOL HIDRATADO: R$ 4,54



GASOLINA ADITIVADA: R$ 6,07



GASOLINA COMUM: R$ 5,94



GLP: R$ 99,79



GNV: R$ 4,89



ÓLEO DIESEL: R$ 6,03



ÓLEO DIESEL S10: R$ 5,85

Fonte: ANP

