Pacotes de hospedagens para o fim de ano no Ceará chegam a R$ 125 mil

Foto: Aurélio Alves/OPOVO Réveillon na Praia de Iracema, Fortaleza-CE, 2023.

Entre os destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, por exemplo, Fortaleza, Cumbuco e Jericoacoara, o Ceará vem se destacando na busca de hospedagens para o fim de ano, com pacotes que chegam a R$ 125 mil.

O POVO consultou 13 hotéis em todo o Estado para saber os custos e os pacotes ofertados por cada um, mas a maioria já está perto da ocupação máxima. De acordo com a previsão da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), a estimativa é de 95% em Fortaleza, nos dias 30 e 31 de dezembro.



A maior parte dos hotéis que responderam ao pedido de informações estão próximos do litoral ou na praia, porém, também foram consultados estabelecimentos em Quixadá, no Sertão Central, e em Tianguá, região serrana.

Para Ivana Bezerra, presidente da ABIH-CE, o fim de ano é o melhor período de ocupação de Fortaleza. Além disso, destacou que as hospedagens estão cada vez mais capacitadas para receber a demanda.

Bem perto do mar, na Praia da Taíba, a cerca de 70 km da Capital, o Carmel Exclusive Resort é o que possui o maior valor dos pacotes pesquisados pelo O POVO. A estadia varia entre R$ 53.639,89 e R$ 125.931,22 para duas pessoas durante cinco noites, a depender da acomodação.

Na virada de 2024 para 2025, com projeção de lotação, quem desembolsar a quantia terá a música ao vivo, ceia de Réveillon, mimos de boas-vindas, monitoria infantil e queima de fogos. Para o Natal, o valor fica entre R$ 14.027,29 a R$ 26.133,1 para duas pessoas por três noites.

Ainda estão sendo ofertados pacotes dos dois outros equipamentos da rede Carmel: o do Cumbuco, com preços de R$ 27.575,63 a R$ 46.598,8, e o do Charme, localizado em Aquiraz, em que os custos variam de R$ 31.878 a R$ 108.395,34. Ambos estão na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Litoral Leste e Oeste

Ainda no litoral Oeste, o Villa Mango, que possui acomodações tanto em Icaraizinho de Amontada quanto em Jericoacoara, está com valores que chegam a R$ 20.790 e R$ 17.012, respectivamente.

Também em Icaraizinho de Amontada, a hospedagem do Vila Torém está custando entre R$ 18 mil e R$ 36 mil durante cinco diárias com duas pessoas. Haverá ceia, com espumante e música ao vivo.

Para completar a lista, o Zorah Beach cobra entre R$ 32 mil a R$ 65 mil para 5 diárias, por casal. A quantia inclui café da manhã e ceia do Ano Novo, com open bar e festa.

Além disso, o Vila Galé, que possui um empreendimento em Fortaleza e dois no Cumbuco, está com hospedagens a partir de R$ 5,1 mil para a virada, sendo que o da Capital já se encontra esgotado. O valor inclui ceia completa com vinho da casa ou espumante e queima de fogos.

Indo para o Litoral Leste, o Vila Selvagem, em Fortim, tem pacotes a partir de R$ 25,5 mil para quatro noites. Está incluso ceia completa com vinho da casa ou espumante, música ao vivo e queima de fogos. No Natal, o valor começa com R$ 11,2 mil.

No mesmo município, ainda há outros dois hotéis com festas de fim de ano luxuosas: o Jaguaríndia e o Jaguaribe Lodge. O primeiro oferece acomodações entre R$ 27.450 e R$ 57.150 por cinco noites com dois hóspedes e inclui jantar de Ano Novo com open bar e música ao vivo.

Por outro lado, na região de Águas Belas, hospedagens a partir de R$ 13.908,36 estão sendo vendidas pelo Varandas Beach. Serão três dias de festa com open bar e queima de fogos.

Fortaleza e Interior

Além disso, na Capital, o Gran Marquise espera atingir 100% de ocupação no período, ao atender cerca de 550 pessoas, com pacotes entre R$ 6.295 e R$ 11.370 para três dias com dois hóspedes.

Ainda estão sendo vendidos ingressos apenas para o jantar de Natal ou Reveillón. Os valores variam entre R$ 224 e R$ 1,1 mil, levando em consideração o período promocional da Black Friday.

Já no Marina Park, que possui um tradicional show de virada do ano, com artistas renomados, o preço é a partir de R$ 4,6 mil para duas noites, e inclui os ingressos dos dois dias de festa.

Indo para a região serrana do Ceará, em Tianguá, os preços ficam mais em conta. No Sítio do Bosco, por exemplo, que possui vários tipos de acomodações, as acomodações possuem um custo de R$ 850 a R$ 2.750 por noite, com direito a ceia, open bar e festa. No entanto, algumas opções já estão esgotadas.

Por fim, no Sertão Central, em Quixadá, há o Dom Luxury Glamping, que tem a proposta de ofertar o luxo em meio a natureza. Os valores estão entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

