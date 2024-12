Preço do litro da gasolina pode variar R$ 1,30 em postos de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Com variação expressiva nos valores encontrados nos postos da Capital, consumidor deve pesquisar bem antes de abastecer

O litro da gasolina comum comercializada em Fortaleza pode variar até R$ 1,30, ou cerca de 23,2%, a depender do posto que o consumidor for abastecer na Capital, com o menor valor sendo encontrado a R$ 5,59 e o maior a R$ 6,89, com preço médio de revenda em torno de R$ 6,40.

A constatação é do levantamento semanal de preços feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que pesquisou 45 postos em Fortaleza e 121 em todo o Ceará. Os preços da gasolina verificados na Capital são, respectivamente, o menor e o maior encontrados no Estado.

No Ceará, a propósito, após a forte alta, de 5,8%, verificada na semana passada, o preço médio do litro da gasolina comum ficou perto da estabilidade, com ligeira alta de 0,3%, passando de R$ 6,36 para R$ 6,38. Essa é a segunda semana consecutiva com elevação no preço médio do valor do combustível no Ceará.

Nesta semana, contudo, a maior alta no Estado foi verificada no preço médio do litro da gasolina aditivada, que passou de R$ 6,48 para R$ 6,58, um aumento de 1,5%.

O preço médio do litro de etanol hidratado vendido no Ceará também subiu, mas também próximo à estabilidade, passando de R$ 4,86 para R$ 4,87, uma alta de 0,2% na semana. O produto pode ser encontrado a R$ 4,09 por litro, em Caucaia, e chegar a R$ 5,65, o litro, na cidade de Itapipoca.

Apesar da elevação mais expressiva no valor da gasolina registrada nas duas primeiras semanas de dezembro, o preço do etanol hidratado no Ceará é considerado menos competitivo em relação à gasolina comum, por representar cerca de 76,3% do valor do combustível derivado do petróleo.

Para os especialistas, o biocombustível só passa a ser uma opção mais vantajosa quando essa proporção é igual ou inferior a 70%, a depender do tipo de veículo e de outras variáveis de consumo.

Outro produto analisado pela ANP, que apresentou alta no período entre 8 e 14 de dezembro, foi o botijão de 13 kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha), que subiu 0,7% passando de R$ 104,70 para R$ 105,51 em média.

Diesel e GNV têm quedas nos preços

Na contramão da gasolina (em suas versões comum e aditivada), do etanol e do GLP, três combustíveis tiveram redução nesta semana, conforme a ANP.

O diesel S10, o mais consumido no País, ficou praticamente estável com queda de 0,3% no preço médio comercializado no Ceará, caindo de R$ 6,35 para R$ 6,33, o valor por litro. A cidade com o menor preço do diesel S10 é Quixadá, onde o produto pode ser encontrado a R$ 5,79 por litro nos postos. Por outro lado, Fortaleza tem o maior preço do combustível no Estado: R$ 6,97, o litro.

O diesel comum (B S500), por sua vez, teve uma queda mais expressiva, de 1,2%, passando de R$ 6,30 para R$ 6,22, em média, o preço do litro no Estado.

Já o Gás Natural Veicular (GNV) teve a maior redução entre os combustíveis pesquisados, caindo expressivos R$ 0,15, em uma semana, ou cerca de 2,9%. O valor médio do metro cúbico (m³) no Estado passou de R$ 5,02 para R$ 4,87, segundo a ANP.



