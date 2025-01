Liel Vini: o professor que viralizou com vídeo de alunos dos EUA cantando em português

Foto: Arquivo Pessoal O cantor e professor de música Liel Vini viralizou nas redes sociais com vídeos de seus alunos dos EUA cantando em português

Um professor paulista, Liel Vini, está encantado internautas nas redes sociais ao ensinar crianças dos Estados Unidos (EUA) a cantar músicas brasileiras. Entre as canções estão os clássicos "Alecrim Dourado", "Velha Infância" e "Borboletinha". Seus vídeos fazem sucesso na internet e somam milhões de visualizações.

O educador mostra, em seus vídeos, a paixão pela música e os momentos de troca com seus alunos durante a incorporação de elementos da cultura brasileira nas atividades pedagógicas que ministra em sala de aula. Ele atua há oito anos em uma escola de Atlanta, nos Estados Unidos.

O músico vive no país há dez anos, mas começou a carreira ainda no Brasil. Apesar de ter nascido em Promissão, em São Paulo, foi em Minas Gerais que, aos sete anos, conheceu um professor de música que o guiou em seu aprendizado e, assim, a paixão pelo ensino musical se fixou para sempre em sua vida.

Para dimensionarmos melhor o sucesso dos vídeos do brasileiro com os "mini-queridos", como o professor carinhosamente chama seus alunos, cabe dizer que uma única publicação no TikTok já conta com mais de 5 milhões de visualizações e milhares de comentários e reações de um público cada vez maior e diverso.



O sucesso do brasileiro é tamanho que sua atuação em sala de aula já foi elogiada por artistas como Xuxa e Marisa Monte. Em entrevista ao O POVO, o professor fala sobre sua trajetória até chegar nos EUA, como a cultura brasileira é transmitida aos seus alunos norte-americanos e a relação deles com as músicas em português, confira:

OP - Como foi o seu caminho desde o interior paulista até chegar a estudar música em uma escola nos Estados Unidos?



Liel Vini - Consegui uma bolsa de estudos através de uma parceria entre minha faculdade em Bauru e a Georgia State University, em Atlanta. Tive a ajuda de muitas pessoas ao longo do caminho, e a bolsa, que inicialmente era para seis meses, acabou sendo renovada por mais alguns anos. Durante a faculdade, comecei a fazer trabalho voluntário em uma escola local para melhorar meu inglês. Esse voluntariado se transformou no meu estágio, e, no final do estágio, a escola me ofereceu uma vaga de trabalho. Trabalhei lá por alguns anos até me mudar para a escola onde estou atualmente.

OP - De que forma você introduziu músicas em português em suas aulas?

Liel - Isso começou ainda na época do estágio. Logo no início, percebi que muitas pessoas aqui tinham um grande interesse pelo português e pela cultura brasileira. Vi nesse interesse uma oportunidade única de ensinar música de forma envolvente e significativa. Desde então, venho desenvolvendo e aperfeiçoando uma metodologia que não apenas valoriza músicas em português, mas também incorpora canções em outros idiomas, tornando as aulas ricas em diversidade cultural, o que é muito importante pra mim.

OP - De onde surgiu a ideia de gravar seus alunos cantando?

Liel - Foi algo totalmente espontâneo. Em uma aula, perguntei aos alunos o que eles gostariam de cantar, e eles sugeriram "Cai Cai Balão", uma música que havíamos aprendido no ano anterior. Gravei a apresentação porque ficou muito fofa e enviei para minha mãe e meu irmão. Depois, decidi postar o vídeo nos stories (do Instagram), e, em poucos minutos, comecei a receber muitas mensagens de pessoas elogiando. Quando publiquei no feed, a repercussão foi ainda maior. Tudo aconteceu de forma muito natural e inesperada!

OP - Eles entendem o que as músicas significam?

Liel - Sim, as crianças são extremamente curiosas! Apesar de algumas traduções serem desafiadoras, elas têm uma incrível capacidade de compreender contextos sociais e históricos. Por exemplo, quando aprendemos “Cai Cai Balão”, falamos sobre as Festas Juninas no Brasil e seu significado cultural. Já ao aprender “Boi da Cara Preta” e “Boi da Cara Branca”, exploramos a tradição do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, no Amazonas.

OP - Qual foi a sua reação quando o primeiro vídeo viralizou?

Liel - Foi um choque no começo. Demorei algumas semanas para entender a dimensão e o alcance dos vídeos. Até a Xuxa me mandou uma mensagem. Mas, acima de tudo, me sinto extremamente grato por essa oportunidade de mostrar meu trabalho, minha metodologia e minha música. Tudo isso significa muito para mim. É literalmente um sonho se tornando realidade.

OP - Para você, qual a importância de transmitir um pouco da cultura brasileira aos norte-americanos?

Liel - É uma honra imensa poder levar um pedaço da nossa cultura para outro país. Em um mundo tão globalizado, acredito que é fundamental preservar e compartilhar nosso folclore de forma positiva. O Brasil é um país culturalmente rico, e nosso folclore merece ser valorizado e mantido vivo.