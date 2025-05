Cidade no Ceará tem local sob suspeita de síndrome que pode indicar gripe aviária

Foto: adobestock CONFIRMADO foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul

Salitre, cidade a 572,70 km de Fortaleza, tem um local sob suspeita de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves (SRN), que tem entre doenças-alvo a Influenza Aviária. Além do município, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) investiga dois outros pontos, em Sabará (MG) e em Aguiarnópolis (TO).

Conforme entidade, todos os procedimentos necessários estão sendo realizados em galinhas dos locais suspeitos e ainda não há resultados laboratoriais conclusivos. O POVO solicitou mais informações à Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

A SRN, segundo o Mapa, é uma condição clínica respiratória que pode indicar a presença de patologias infecciosas como a Influenza Aviária, também conhecida por Gripe Aviária. Ou seja, a identificação da síndrome pode ser um indicador de que há um foco da doença no local, sendo necessários testes.

O País teve seu primeiro foco confirmado de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em uma granja comercial na última quinta-feira, 15, em Montenegro, cidade localizada no Rio Grande do Sul (RS). Em razão disso, o Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária no município por 60 dias.

Um segundo foco da gripe foi detectado no Zoológico de Sapucaia do Sul, distante cerca de 50 quilômetros do ponto inicial. Após anúncio feito pelo Mapa, os países União Europeia (UE), China, Argentina, Uruguai e Chile suspenderam a importação de carne de frango oriunda do Brasil.

Lista de países que suspenderam a importação:

China

União Europeia

Argentina

Uruguai

Chile

Com a suspensão, o bolso do consumidor brasileiro pode sentir o impacto. Segundo Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa Ceará, a paralisação das importações pode levar uma quantidade significativamente maior de aves a ficar retida no mercado nacional, possibilitando uma queda nos preços.

No entanto, o comportamento incerto do consumidor brasileiro pode restringir o consumo por receio da doença e sua possível propagação. O analista também ressalta outra perspectiva: “Há essa grande possibilidade de os preços baixarem devido à questão da retenção da carne do frango no Brasil, mas tem outros países que desejam também importar o frango do País”.

O Brasil é um grande produtor de aves não só na região Sul, mas também em outras partes do País, como Minas Gerais, Ceará e Pernambuco, que possuem forte potencial de produção. Ao O POVO, o economista explica que há uma tendência natural de mercado para que os preços aumentem quando há falta de produto em uma região e a demanda se desloca para outras fontes de abastecimento.

"Então, tem essa tendência e os preços também aumentaram devido à falta do produto no mercado. Isso é uma tendência de mercado, é natural, pode acontecer com a falta do produto em outras regiões”, informa.

Apesar do cenário indefinido em relação ao preço do frango, segundo Odálio Girão, a carne não é um problema imediato. “A maior parte da carne bovina vem da região Centro-Oeste, especificamente de Tocantins, Pará e Goiás, embora o Ceará e uma pequena parte do Nordeste também contribuam. Portanto, não se espera um afeto imediato nesse mercado devido à gripe aviária no Sul”, destaca.

Quanto aos ovos, a produção forte concentra-se em outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. De acordo com Odálio Girão, essas regiões possuem “capacidade de produção para segurar com esses preços até que a situação se normalize com a nova postura das aves”.

Em comunicado oficial, o Ministério da Agricultura e Pecuária alertou que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos, "não havendo qualquer restrição ao seu consumo”.

Com informações da Agência Estado

Colaborou Camila Maia/ especial para O POVO