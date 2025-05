Igreja de Santa Edwirges sediará encerramento da Caminhada com Maria

Foto: Divulgação/Arquidiocese de Fortaleza Novo local de encerramento de Caminhada com Maria foi anunciado neste sábado, 24

Em sua 23ª edição, a Caminhada com Maria recebeu um novo local de encerramento para as festividades, na Igreja de Santa Edwiges, localizada na Avenida Leste-Oeste. O anúncio foi compartilhado neste sábado, 24, em missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, dom Gregório Paixão, na área externa do espaço.

“Nós fizemos essa missa de abertura aqui, porque aqui também será a conclusão da Caminhada com Maria”, revelou. Entre os motivos levantados, está a segurança e a proximidade do palco central.

Antes da alteração, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, recebia o público no encerramento da celebração. “Temos ali uma praça que está sendo restaurada, e as pessoas ficavam muito distantes do palco central, onde o evento tem a sua conclusão”, explicou o arcebispo.

O trajeto previsto segue do Santuário Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, até a Igreja de Santa Edwiges.

Outra atualização incluirá a peregrinação com a imagem de Nossa Senhora da Assunção, percorrendo diversas paróquias de 14 de julho a 8 de agosto.

De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, a primeira parada da peregrinação deve acontecer na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Na última, a Catedral Metropolitana cede espaço para show com Laura Salvador e Irmã Kelly Patrícia.

Em 2025, com o tema “Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança”, a programação prevê shows musicais, cursos de Mariologia e um concurso musical. Este objetiva selecionar uma canção dedicada à Nossa Senhora.

