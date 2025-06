DOM

Homem preso por aplicar golpes em idosos tinha sete identidades falsas

Prisão aconteceu na Barra do Ceará, em Fortaleza. Foram apreendidos com ele sete identidades falsas com a foto do homem, dez aparelhos celulares, um notebook, um cartão de crédito, duas maquinetas de cartão e 13 gramas de maconha