Custo dos cearenses com combustíveis é superior à média nacional

Pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgada neste sábado, 28, mostrou que, de maneira geral, o custo dos cearenses com combustíveis é superior às médias regional e nacional em até 20,4%.

O movimento é observado principalmente no preço do etanol, que custou em média R$ 5,27 nessa semana, no Ceará, variando entre R$ 4,79 e R$ 6,19. Na média Nordeste, o mesmo combustível é cotado em R$ 4,83, enquanto a média nacional é R$ 4,19.

Outro combustível em que os preços no Ceará são bem superiores à média nacional é o Gás Natural Veicular (GNV), com diferença média de 10,75%. No Estado, o GNV custou na semana R$ 5,15, mantendo estabilidade em relação à semana anterior, variando entre R$ 5,15 e R$ 5,19. No Nordeste, a média desse combustível foi de R$ 4,82, já a média nacional foi R$ 4,65.

O preço da gasolina no Ceará o que menos varia em relação ao preço médio no Nordeste e no restante do Brasil. Nessa semana, o preço médio foi de R$ 6,41, mantendo estabilidade em relação à semana anterior (+0,15%). O preço mínimo encontrado pela ANP foi de R$ 5,84, enquanto o máximo foi de R$ 6,88.

O preço médio do gás de cozinha em botijões de 13 kg subiu na semana e alcançou o preço máximo de R$ 122. No mesmo período, os demais combustíveis, como a gasolina e o etanol, mantiveram estabilidade, enquanto apenas o diesel apresentou queda.

O diesel fechou a semana custando em média R$ 6,26, valor 1,26% menor do que o observado na semana passada pela ANP. Os motoristas puderam encontrar preços variando entre R$ 5,79 e R$ 6,69 nos pontos de venda.

Já no caso do gás de cozinha, o preço médio fechou a semana cotado em R$ R$ 109,24, podendo ser encontrado custando entre R$ 99,99 e R$ 122. Em uma semana, a alta de preços foi de 1,8%.

No Nordeste, o preço médio da gasolina foi de R$ 6,28 na semana, enquanto a média nacional foi de R$ 6,23, o equivalente a 2,88% de diferença nos preços.

O motorista da Capital encontrou média de preços similar em relação ao restante do Estado, com litro nos postos de combustível custando R$ 6,41. Isso faz de Fortaleza a quarta gasolina mais cara do Nordeste, ficando atrás somente de Aracaju-SE (R$ 6,64), Recife-PE (R$ 6,54) e Natal-RN (R$ 6,49).

Preços dos combustíveis no Ceará (22/6 a 28/6)

Gasolina

Preço médio: R$ 6,41 (+0,15% em relação à semana anterior)

Preço mínimo: R$ 5,84

Preço máximo: R$ 6,88

Preço médio: R$ 6,26 (-1,26% em relação à semana anterior)

Preço mínimo: R$ 5,79

Preço máximo: R$ 6,69

Preço médio: R$ 5,27 (-0,18% em relação à semana anterior)

Preço mínimo: R$ 4,79

Preço máximo: R$ 6,19

Preço médio: R$ 5,15 (não variou em relação à semana anterior)

Preço mínimo: R$ 5,15

Preço máximo: R$ 5,19

Preço médio: R$ 109,24 (+1,8% em relação à semana anterior)

Preço mínimo: R$ 99,99

Preço máximo: R$ 122,00

Fonte: ANP

