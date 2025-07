Ceará registra 1.421 prisões por homicídio no 1° semestre e intensificará ações na RMF

Foto: Guilherme Gonsalves Elmano defende política firme contra o crime e destaca investimento em segurança pública

Durante reunião de secretariado realizada neste sábado, 26, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou que a política de segurança pública no Estado será intensificada com base em duas frentes essenciais: prevenção e repressão qualificada. Segundo o gestor, é preciso enfrentar os índices de criminalidade com ações integradas, especialmente nos municípios que concentram os maiores desafios na área.



“A segurança pública é baseada em dados e inteligência. Os dados do Fórum de Segurança coincidem com os nossos e indicam a necessidade de reforço na Região Metropolitana de Fortaleza, especialmente em Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú”, enfatizou o petista. “Estamos a intensificar o trabalho com o Programa PreVio (Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência), que atua com a juventude da periferia, mas também estamos a reforçar as forças de segurança com novos concursos e aumento de efetivo”, completou.

Conforme o governador, a atuação será ampliada tanto no Interior quanto nas regiões urbanas mais críticas, com foco especial nos dez municípios que concentram mais de 50% dos homicídios registrados no Ceará. A estratégia prevê não apenas aumento da presença policial, mas também maior articulação com outras instituições.

1.421 prisões por homicídio no primeiro semestre



Dados operacionais apresentados pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Antônio Roberto Cesário de Sá, destacam o avanço da repressão qualificada no Estado. Somente no primeiro semestre foram efetuadas 1.421 prisões por assassinato, informou o titular da Segurança.



"Temos um aumento de 28,2% de prisões por assassinato, são 1.421 prisões por assassinato no primeiro semestre. A estratégia segue na repressão qualificada, com foco também nos componentes de organizações criminosas. Uma vez que entendemos que essa extrema letalidade no Brasil e no Ceará decorre de conflitos entre esses grupos", disse Sá.

O secretário reforçou o trabalho do governo para conter a violência. “É importante dizer que há um trabalho com foco muito grande na redução da violência no Estado do Ceará, apoiado por um governo que investe nas forças de segurança e valoriza os profissionais que arriscam a própria vida para proteger a sociedade”, pontuou, complementando que embora os números ainda sejam elevados, "há um esforço contínuo, diário, e precisamos que outras instâncias do sistema de Justiça também se debrucem sobre essa realidade”.



Segundo o secretário, ao todo, o Estado contabiliza 17.151 prisões no primeiro semestre, com média de 100 detenções por dia. Destas, 904 foram de pessoas suspeitas de ligações com organizações criminosas. Também houve redução nos crimes contra o patrimônio, com queda de 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado.



Fortalecimento estrutural e tecnológico da segurança



De acordo com o governador, a gestão já implantou 10 bases do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), com meta de chegar a 17 até o final da gestão, abrangendo os municípios com mais de 25 mil habitantes. Além disso, houve a contratação de mais de 1.500 policiais militares, 426 policiais civis e 80 peritos forenses.



Estão em andamento novos concursos e o fortalecimento da formação de profissionais na academia de segurança, com o objetivo de acelerar a presença nas ruas. A estrutura também foi ampliada com a criação de novas delegacias especializadas, como a DRACO (contra o crime organizado) e a DESARME (focada em apreensão de armas).



“Nós estamos a atuar no Estado inteiro, fortalecendo a segurança em todas as regiões. Mas teremos um olhar mais atento e reforçado para os municípios com maiores desafios, conforme indicam os dados e a inteligência. É uma atuação firme, mas também preventiva, com inclusão social e educação para a juventude”, reiterou Elmano.



