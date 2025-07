Plantação de maconha de 1,2 hectare é encontrada por drone no Cariri

Foto: Polícia Federal/Divulgação Plantação de maconha encontrada pela PF em Brejo Santo foi destruída

Uma plantação de maconha de 1,2 hectare foi encontrada no município de Brejo Santo, no Cariri, pela Polícia Federal (PF) de Salgueiro, em Pernambuco, e de Juazeiro do Norte, no Ceará. A roça foi identificada por drones da PF.

Conforme a PF, dois suspeitos foram visualizados na plantação, mas conseguiram fugir antes da chegada de equipes terrestres e da aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Dois aparelhos celulares foram apreendidos.

A maconha encontrada no local é de uma variedade desconhecida, segundo o órgão. Uma amostra foi recolhida e enviada para análises ao Instituto de Criminalística, em Brasília.

O restante foi destruído pelas equipes policiais.

Foto: Polícia Federal/Divulgação Maconha de plantação encontrada em Brejo Santo será enviada para análise em Brasília

A operação contou com equipes da 1ª Companhia do 32º Batalhão da PMCE e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi).

Até a publicação desta matéria, não houve prisões relacionadas ao crime.



