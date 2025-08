Canoa vira e 6 pessoas ficam à deriva no mar em Caucaia

Foto: DIVULGAÇÃO/SSPDS BOMBEIROS usaram aeronave e motos aquáticas

Seis pessoas foram resgatadas após uma canoa havaiana virar no mar da praia de Iparana, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã deste sábado, 2.

O resgate aconteceu por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e por equipes do com motos aquáticas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

No local, duas mulheres foram içadas por helicóptero com apoio de um gancho elétrico, enquanto equipes dos Bombeiros se aproximavam dos demais ocupantes no mar com apoio de motos aquáticas e flutuadores.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a embarcação saiu do mar da Praia do Mucuripe, em Fortaleza. Mas, ao chegar na região litorânea de Caucaia, enfrentou dificuldades no mar.

O resgate foi realizado após o instrutor da canoa acionar os bombeiros por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da SSPDS. Após serem retirados do mar, os ocupantes receberam atendimento médico e passam bem.