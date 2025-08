'Rolezinho' com 30 motos em alta velocidade é interrompido e suspeito é detido em Fortaleza

Foto: Divulgação/PMCE Homem foi conduzido para o 2º Distrito Policial (2º DP) pela PMCE

Um rolezinho com 30 motocicletas em alta velocidade foi interrompido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na madrugada deste sábado, 2, em Fortaleza. Homem que estava em um dos veículos foi detido após tentar fugir da ordem de parada dos agentes.

Policiais militares flagraram o grupo trafegando em alta velocidade, com escapamentos adulterados, veículos sem placas e condutores colocando em risco a segurança viária.

Após o pedido de ordem de parada não ser acatado, os policiais iniciaram acompanhamento tático a uma das motocicletas. O condutor, um homem de 23 anos, avançou três sinais vermelhos durante a tentativa de fuga.

Os policiais conseguiram interceptar o suspeito em frente ao Iate Clube, na altura do número 4813 da avenida Vicente de Castro. Na captura, foi identificado que o homem não possuía habilitação e conduzia uma motocicleta.

Ele e o veículo foram conduzidos ao 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Após os procedimentos legais, o homem foi liberado.