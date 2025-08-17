Foto: Divulgação ONG realiza castração e vacinação de animais de rua em Fortaleza

Uma ação da organização não-governamental (ONG) Moradores de Rua e Seus Cães pretende castrar cerca de cinquenta animais, entre cães e gatos, neste fim de semana em Fortaleza. A ação também inclui a vacinação dos pets para prevenir doenças.

A ONG realiza a castração e vacinação de animais de rua uma vez por mês. Em cada mês, o grupo atende animais de uma entre as sete capitais onde a organização atua. Esta é a quarta vez que animais de Fortaleza são atendidos pelo grupo.

Para garantir os recursos, a ONG conta com doações de pessoas voluntárias e patrocínios de empresas do setor animal, que custeiam as viagens, vacinas e castrações dos bichos.

Para Edu Leporo, fotógrafo e fundador da Moradores de Rua e seus Cães, a castração de animais de rua traz inúmeros benefícios aos animais e à sociedade. “A castração previne doenças, câncer nas cadelas, além de diminuir o número de animais na rua, passando fome e sofrendo maus-tratos”, diz.

Em Fortaleza, cinco veterinários voluntários participam da ação que ocorre neste sábado e domingo na clínica Soul Bicho, no bairro Padre Andrade.

Moradores de Rua e Seus Cães: conheça a ONG

A MRSC atua em 14 cidades brasileiras, sendo sete capitais. Oferece castração, vacinação, atendimento veterinário, alimentação e apoio a tutores e pets vulneráveis.

A ONG já beneficiou milhares de pessoas e animais, com mais de 3 mil castrações e 100 toneladas de alimentos distribuídos.

A Moradores de Rua e Seus Cães surgiu em 2015. Desde 2021, é reconhecida como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). Saiba mais no site moradoresderuaeseuscaes.com.br e no Instagram @moradoresderuaeseuscaes.