Logo O POVO+
Banco Central informa que Pix registrou ontem novo recorde com 290 milhões de transações
DOM

Banco Central informa que Pix registrou ontem novo recorde com 290 milhões de transações

Edição Impressa
Tipo Notícia Por

O Banco Central informou que o volume diário de transações feitas por meio do Pix atingiu um novo recorde ontem (5). Foram registradas 290 milhões de transações em um único dia. Em valor financeiro o total de transações corresponde a R$ 164,8 bilhões, também um recorde.

O recorde anterior havia sido registrado no dia 6 de junho deste ano, com 276,7 milhões de transações.

Segundo o Banco Central, o resultado é "mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional".

O que você achou desse conteúdo?