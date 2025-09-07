Ceará prende 103% a mais até agosto; Governo destaca inteligência

Foto: Reprodução/ PC-CE ￼PRISÕES com apoio da Coin dobraram em 2025

Entre janeiro e agosto de 2025, as Forças de Segurança do Ceará realizaram 561 capturas com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O número representa um crescimento de 103% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 277 prisões e apreensões.



Os dados foram divulgados neste sábado, 6, data em que é celebrado o Dia do Profissional de Inteligência. Para o coordenador da Coin, Nelson Pimentel, os resultados refletem investimentos do Governo do Estado na área.

“A Inteligência da Segurança Pública está cada vez mais forte em busca da excelência em suas ações”, afirmou em material de divulgação da SSPDS.



O mês de agosto registrou o maior número de homicídios neste ano no Ceará. Dados da SSPDS divulgados na sexta-feira, 5, mostram que foram 281 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).



Esse número representa um aumento de 10,62% em relação ao registrado em agosto de 2024, quando ocorreram 254 assassinatos. Somente em Fortaleza, foram 80 CVLIs, o que também fez de agosto o mês mais violento da Capital em 2025.

Prisões recentes



Entre as ações apoiadas pela Coin em agosto está a prisão de três suspeitos no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A operação, conduzida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), ocorreu no dia 26 e resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e drogas como maconha, cocaína e haxixe.

Os detidos têm idades entre 24 e 26 anos e já possuíam antecedentes por crimes como roubo e tráfico de drogas.



Armas retiradas de circulação



As apreensões de armas de fogo também aumentaram. De janeiro a agosto, 207 armas foram retiradas de circulação no Estado — um crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram recolhidas 122.



Um dos casos ocorreu em 28 de agosto, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) apreendeu três pistolas, cinco carregadores e munições. Um homem de 35 anos, considerado chefe de um grupo criminoso com atuação na Região Metropolitana e no Litoral Leste, foi preso. Ele possui antecedentes por porte ilegal de arma, roubos, tráfico de drogas e fuga de preso.



O levantamento aponta ainda que 6.068 munições foram apreendidas nos oito primeiros meses de 2025, um aumento de 136% em relação às 2.569 registradas no mesmo intervalo do ano passado.



Denúncias da população cresceram 28%



As informações repassadas pela população têm sido um dos pilares das operações de inteligência. O Disque-Denúncia 181 recebeu 8.400 ligações entre janeiro e agosto deste ano, crescimento de 28% em relação a 2024, quando foram registrados 6.537 contatos.



Segundo a SSPDS, o canal permite denunciar crimes em andamento, criminosos procurados ou situações suspeitas. Após triagem inicial, os dados são encaminhados às forças de segurança para embasar investigações e operações. O sigilo e o anonimato dos denunciantes são garantidos.



Estrutura e investimentos



O fortalecimento das ações de inteligência faz parte da reestruturação iniciada em 2024, quando foi regulamentado o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública (Seisp). O decreto enviado pelo governador Elmano de Freitas à Assembleia Legislativa ampliou de 135 para 791 o número de gratificações destinadas a profissionais da área.



Outro avanço foi a entrega do Centro de Inteligência do Ceará (CIC), instalado no Centro Integrado de Segurança Pública. O espaço reúne seis agências de inteligência: quatro ligadas à SSPDS, uma à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) e outra ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

