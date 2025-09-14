Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Foto: Gabriel Quintão Aos 85 anos, Hermeto Pascoal é reconhecido por manipular diversos elementos e transformá-los em música

O compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal morreu ontem, 13, aos 89 anos. Ícone da música instrumental e reconhecido internacionalmente, ele venceu diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino. Conhecido como "bruxo" da música brasileira, o alagoano estava internado no Hospital Samaritano Barra. O falecimento foi divulgado pela família no Instagram do artista.

Em nota, o hospital Samaritano Barra confirmou que o músico faleceu às 20h22min de ontem, 13. "O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", diz a nota do hospital.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva", diz a mensagem.

Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais, informa anúncio. (Das agências)