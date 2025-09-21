Ações criminosas deixam quatro mortos em Juazeiro e Sobral

Em menos de 12 horas, duas ocorrências distintas deixaram quatro pessoas mortas, outras cinco baleadas e ainda vitimaram dois cachorros. Os casos ocorreram em Juazeiro do Norte (Cariri cearense) e Sobral (região Norte do Estado). No caso de Juazeiro, ocorrido por volta das 23h30min de sexta-feira, 19, três pessoas foram mortas em um bar do bairro Timbaúbas.

￼Morreram na ação: uma mulher de 27 anos, identificada como Patrícia Andrade do Nascimento, que era cliente do bar; a filha dela, uma criança de 10 anos; e uma adolescente de 12 anos, filha da dona do estabelecimento. Um adolescente de 17 anos, também filho da proprietária, ficou ferido na ação. Um cachorro ainda morreu no ataque. Conforme apurou a rádio O POVO CBN Cariri, os autores do crime foram três homens, que trafegavam em um carro preto. Dois deles desceram do veículo e efetuaram os disparos, fugindo logo em seguida.

O governador Elmano de Freitas (PT) foi às redes sociais, pela manhã, lamentar o crime e, já à noite, anunciar a prisão de oito pessoas. Três delas teriam praticado o crime, enquanto as demais seriam integrantes de um grupo rival ao dos assassinos. As armas e o carro que teriam sido utilizados na matança também foram apreendidos.

Ainda na noite de sexta, um outro homicídio foi registrado em Juazeiro, cerca de trinta minutos antes do triplo homicídio. Um homem de 25 anos foi morto a tiros no bairro Pirajá, localizado a cerca de dois quilômetros do local onde as três pessoas foram mortas. A SSPDS não informou se ambos os casos têm relação entre si.

Já em Sobral, um idoso de 79 anos, identificado como Expedito Coresma, foi morto e outras quatro pessoas, baleadas em uma via pública do distrito de Rafael Arruda. Entre os feridos está um filho de Erasmo. Testemunhas afirmaram que o crime foi praticado por quatro homens, que chegaram a um comércio da localidade e efetuaram diversos disparos. Durante o ataque, um cachorro também foi baleado. Nenhum suspeito desse caso havia sido preso até a conclusão desta matéria. (Com informações de Yasmin Louise Szezerbatz)