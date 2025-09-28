Motociclista é assassinado a tiros na avenida Aguanambi

Foto: WhatsApp O POVO Vítima do homicídio é um homem de 42 anos que trabalhava como motorista de aplicativo

Um motociclista de 42 anos foi assassinado na tarde deste sábado, 27, na calçada de uma farmácia localizada no cruzamento entre as avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

O POVO apurou que o homem atuava como motociclista por aplicativo e teria sido vítima de um assalto em uma rua próxima, enquanto estava trabalhando. Ele chegou até a calçada da farmácia e não resistiu.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Perícia Forense (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local da ocorrência para apurar as circunstâncias da morte.

As investigações serão conduzidas pela 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Colaborou Rafael Santana