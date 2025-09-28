Motociclista é assassinado a tiros na avenida Aguanambi

Um motociclista de 42 anos foi assassinado na tarde deste sábado, 27, na calçada de uma farmácia localizada no cruzamento entre as avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.
O POVO apurou que o homem atuava como motociclista por aplicativo e teria sido vítima de um assalto em uma rua próxima, enquanto estava trabalhando. Ele chegou até a calçada da farmácia e não resistiu.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Perícia Forense (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local da ocorrência para apurar as circunstâncias da morte.
As investigações serão conduzidas pela 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Colaborou Rafael Santana